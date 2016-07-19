Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2016)

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,2% и составил 1,5631 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,3% и составил 1,7313 маната. Курс рубля вырос на 0,81% и составил 0,0248 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5631 1 Евро 1.7313 1 Российский рубль 0.0248 1 Австралийский доллар 1.1760 1 Аргентинское песо 0.1032 1 Белорусский рубль 0.7888 1 Бразильский реал 0.4805 1 Дирхам ОАЭ 0.4256 1 Южноафриканский рэнд 0.1093 100 Вон Республики Корея 0.1374 1 Чешская крона 0.0641 100 Чилийских песо 0.2411 1 Китайский юань 0.2333 1 Датская крона 0.2327 1 Грузинский лари 0.6666 1 Гонконгский доллар 0.2016 1 Индийская рупия 0.0233 1 Английский фунт стерлингов 2.0659 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1826 1 Швейцарский франк 1.5900 1 Израильский шекель 0.4055 1 Канадский доллар 1.2041 1 Кувейтский динар 5.1715 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0232 100 Ливанских фунтов 0.1038 1 Малазийский ринггит 0.3919 1 Мексиканское песо 0.0848 1 Молдавский лей 0.0790 1 Египетский фунт 0.1760 1 Норвежская крона 0.1846 100 Узбекских сум 0.0528 1 Польский злотый 0.3961 1 Сингапурский доллар 1.1572 1 Саудовский риал 0.4168 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1709 1 Турецкая лира 0.5240 1 Тайваньский доллар 0.0488 1 Таджикский сомони 0.2003 1 Новый туркменский манат 0.4652 1 Украинская гривна 0.0629 100 Японских йен 1.4775 1 Новозеландский доллар 1.0994 Золото (1 унция) 2086,2696 Серебро (1 унция) 31,1151 Платина (1 унция) 1692,8373 Палладий (1 унция) 995,6947