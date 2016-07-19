 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2016)

    1 доллар США - 1,5631 манатов

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,2% и составил 1,5631 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,3% и составил 1,7313 маната. Курс рубля вырос на 0,81% и составил 0,0248 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5631
    1 Евро 1.7313
    1 Российский рубль 0.0248
    1 Австралийский доллар 1.1760
    1 Аргентинское песо 0.1032
    1 Белорусский рубль 0.7888
    1 Бразильский реал 0.4805
    1 Дирхам ОАЭ 0.4256
    1 Южноафриканский рэнд 0.1093
    100 Вон Республики Корея 0.1374
    1 Чешская крона 0.0641
    100 Чилийских песо 0.2411
    1 Китайский юань 0.2333
    1 Датская крона 0.2327
    1 Грузинский лари 0.6666
    1 Гонконгский доллар 0.2016
    1 Индийская рупия 0.0233
    1 Английский фунт стерлингов 2.0659
    100 Индонезийских рупий 0.0119
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1826
    1 Швейцарский франк 1.5900
    1 Израильский шекель 0.4055
    1 Канадский доллар 1.2041
    1 Кувейтский динар 5.1715
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0232
    100 Ливанских фунтов 0.1038
    1 Малазийский ринггит 0.3919
    1 Мексиканское песо 0.0848
    1 Молдавский лей 0.0790
    1 Египетский фунт 0.1760
    1 Норвежская крона 0.1846
    100 Узбекских сум 0.0528
    1 Польский злотый 0.3961
    1 Сингапурский доллар 1.1572
    1 Саудовский риал 0.4168
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1709
    1 Турецкая лира 0.5240
    1 Тайваньский доллар 0.0488
    1 Таджикский сомони 0.2003
    1 Новый туркменский манат 0.4652
    1 Украинская гривна 0.0629
    100 Японских йен 1.4775
    1 Новозеландский доллар 1.0994
    Золото (1 унция) 2086,2696
    Серебро (1 унция) 31,1151
    Платина (1 унция) 1692,8373
    Палладий (1 унция) 995,6947

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi