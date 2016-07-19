Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2016)

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,2% и составил 1,5631 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,3% и составил 1,7313 маната. Курс рубля вырос на 0,81% и составил 0,0248 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5631
|1 Евро
|1.7313
|1 Российский рубль
|0.0248
|1 Австралийский доллар
|1.1760
|1 Аргентинское песо
|0.1032
|1 Белорусский рубль
|0.7888
|1 Бразильский реал
|0.4805
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4256
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1093
|100 Вон Республики Корея
|0.1374
|1 Чешская крона
|0.0641
|100 Чилийских песо
|0.2411
|1 Китайский юань
|0.2333
|1 Датская крона
|0.2327
|1 Грузинский лари
|0.6666
|1 Гонконгский доллар
|0.2016
|1 Индийская рупия
|0.0233
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0659
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1826
|1 Швейцарский франк
|1.5900
|1 Израильский шекель
|0.4055
|1 Канадский доллар
|1.2041
|1 Кувейтский динар
|5.1715
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0232
|100 Ливанских фунтов
|0.1038
|1 Малазийский ринггит
|0.3919
|1 Мексиканское песо
|0.0848
|1 Молдавский лей
|0.0790
|1 Египетский фунт
|0.1760
|1 Норвежская крона
|0.1846
|100 Узбекских сум
|0.0528
|1 Польский злотый
|0.3961
|1 Сингапурский доллар
|1.1572
|1 Саудовский риал
|0.4168
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1709
|1 Турецкая лира
|0.5240
|1 Тайваньский доллар
|0.0488
|1 Таджикский сомони
|0.2003
|1 Новый туркменский манат
|0.4652
|1 Украинская гривна
|0.0629
|100 Японских йен
|1.4775
|1 Новозеландский доллар
|1.0994
|Золото (1 унция)
|2086,2696
|Серебро (1 унция)
|31,1151
|Платина (1 унция)
|1692,8373
|Палладий (1 унция)
|995,6947
Namiq HüseynovАвтор новости
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