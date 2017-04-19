Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2017)

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,67% - до 1,8246 маната. Курс рубля снизился на 0,66% - до 0,0303 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.8246 1 Российский рубль 0.0303 1 Австралийский доллар 1.2807 1 Аргентинское песо 0.1114 1 Белорусский рубль 0.9066 1 Бразильский реал 0.5477 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1278 100 Вон Республики Корея 0.1493 1 Чешская крона 0.0681 100 Чилийских песо 0.2624 1 Китайский юань 0.2473 1 Датская крона 0.2453 1 Грузинский лари 0.7130 1 Гонконгский доллар 0.2190 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1833 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1899 1 Швейцарский франк 1.7060 1 Израильский шекель 0.4644 1 Канадский доллар 1.2704 1 Кувейтский динар 5.5828 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1130 1 Малазийский ринггит 0.3863 1 Мексиканское песо 0.0915 1 Молдавский лей 0.0886 1 Египетский фунт 0.0938 1 Норвежская крона 0.1998 100 Узбекских сум 0.0463 1 Польский злотый 0.4312 1 Сингапурский доллар 1.2181 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3167 1 Турецкая лира 0.4655 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1919 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.5672 1 Новозеландский доллар 1.1990 Золото (1 унция) 2177,0287 Серебро (1 унция) 30,9971 Платина (1 унция) 1676,6670 Палладий (1 унция) 1343,0358