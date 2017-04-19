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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,67% - до 1,8246 маната. Курс рубля снизился на 0,66% - до 0,0303 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.8246
    1 Российский рубль 0.0303
    1 Австралийский доллар 1.2807
    1 Аргентинское песо 0.1114
    1 Белорусский рубль 0.9066
    1 Бразильский реал 0.5477
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1278
    100 Вон Республики Корея 0.1493
    1 Чешская крона 0.0681
    100 Чилийских песо 0.2624
    1 Китайский юань 0.2473
    1 Датская крона 0.2453
    1 Грузинский лари 0.7130
    1 Гонконгский доллар 0.2190
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1833
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1899
    1 Швейцарский франк 1.7060
    1 Израильский шекель 0.4644
    1 Канадский доллар 1.2704
    1 Кувейтский динар 5.5828
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1130
    1 Малазийский ринггит 0.3863
    1 Мексиканское песо 0.0915
    1 Молдавский лей 0.0886
    1 Египетский фунт 0.0938
    1 Норвежская крона 0.1998
    100 Узбекских сум 0.0463
    1 Польский злотый 0.4312
    1 Сингапурский доллар 1.2181
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3167
    1 Турецкая лира 0.4655
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1919
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.5672
    1 Новозеландский доллар 1.1990
    Золото (1 унция) 2177,0287
    Серебро (1 унция) 30,9971
    Платина (1 унция) 1676,6670
    Палладий (1 унция) 1343,0358
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