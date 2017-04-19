Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2017)

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,67% - до 1,8246 маната. Курс рубля снизился на 0,66% - до 0,0303 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.8246
|1 Российский рубль
|0.0303
|1 Австралийский доллар
|1.2807
|1 Аргентинское песо
|0.1114
|1 Белорусский рубль
|0.9066
|1 Бразильский реал
|0.5477
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1278
|100 Вон Республики Корея
|0.1493
|1 Чешская крона
|0.0681
|100 Чилийских песо
|0.2624
|1 Китайский юань
|0.2473
|1 Датская крона
|0.2453
|1 Грузинский лари
|0.7130
|1 Гонконгский доллар
|0.2190
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1833
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1899
|1 Швейцарский франк
|1.7060
|1 Израильский шекель
|0.4644
|1 Канадский доллар
|1.2704
|1 Кувейтский динар
|5.5828
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1130
|1 Малазийский ринггит
|0.3863
|1 Мексиканское песо
|0.0915
|1 Молдавский лей
|0.0886
|1 Египетский фунт
|0.0938
|1 Норвежская крона
|0.1998
|100 Узбекских сум
|0.0463
|1 Польский злотый
|0.4312
|1 Сингапурский доллар
|1.2181
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3167
|1 Турецкая лира
|0.4655
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1919
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5672
|1 Новозеландский доллар
|1.1990
|Золото (1 унция)
|2177,0287
|Серебро (1 унция)
|30,9971
|Платина (1 унция)
|1676,6670
|Палладий (1 унция)
|1343,0358
Tural İbadlıАвтор новости
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