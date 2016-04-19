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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2016)

    1 доллар США - 1,5167 манатов

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5167 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,33% и составил 1,7176 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,24% и составил 0,0228 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5167
    1 Евро 1.7176
    1 Российский рубль 0.0228
    1 Австралийский доллар 1.1799
    1 Аргентинское песо 0.1074
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4197
    1 Дирхам ОАЭ 0.4129
    1 Южноафриканский рэнд 0.1049
    100 Вон Республики Корея 0.1335
    1 Чешская крона 0.0635
    100 Чилийских песо 0.2286
    1 Китайский юань 0.2342
    1 Датская крона 0.2308
    1 Грузинский лари 0.6756
    1 Гонконгский доллар 0.1956
    1 Индийская рупия 0.0228
    1 Английский фунт стерлингов 2.1702
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1871
    1 Швейцарский франк 1.5739
    1 Израильский шекель 0.4018
    1 Канадский доллар 1.1877
    1 Кувейтский динар 5.0297
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0217
    100 Ливанских фунтов 0.1006
    1 Малазийский ринггит 0.3894
    1 Мексиканское песо 0.0870
    1 Молдавский лей 0.0771
    1 Египетский фунт 0.1708
    1 Норвежская крона 0.1849
    100 Узбекских сум 0.0525
    1 Польский злотый 0.3986
    1 Сингапурский доллар 1.1256
    1 Саудовский риал 0.4044
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1075
    1 Турецкая лира 0.5343
    1 Тайваньский доллар 0.0471
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4479
    1 Украинская гривна 0.0595
    100 Японских йен 1.3904
    1 Новозеландский доллар 1.0618
    Золото (1 унция) 1872,0628
    Серебро (1 унция) 24,6373
    Платина (1 унция) 1483,3326
    Палладий (1 унция) 856,9355

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