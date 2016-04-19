​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2016)

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5167 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,33% и составил 1,7176 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,24% и составил 0,0228 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5167 1 Евро 1.7176 1 Российский рубль 0.0228 1 Австралийский доллар 1.1799 1 Аргентинское песо 0.1074 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4197 1 Дирхам ОАЭ 0.4129 1 Южноафриканский рэнд 0.1049 100 Вон Республики Корея 0.1335 1 Чешская крона 0.0635 100 Чилийских песо 0.2286 1 Китайский юань 0.2342 1 Датская крона 0.2308 1 Грузинский лари 0.6756 1 Гонконгский доллар 0.1956 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.1702 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1871 1 Швейцарский франк 1.5739 1 Израильский шекель 0.4018 1 Канадский доллар 1.1877 1 Кувейтский динар 5.0297 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0217 100 Ливанских фунтов 0.1006 1 Малазийский ринггит 0.3894 1 Мексиканское песо 0.0870 1 Молдавский лей 0.0771 1 Египетский фунт 0.1708 1 Норвежская крона 0.1849 100 Узбекских сум 0.0525 1 Польский злотый 0.3986 1 Сингапурский доллар 1.1256 1 Саудовский риал 0.4044 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1075 1 Турецкая лира 0.5343 1 Тайваньский доллар 0.0471 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4479 1 Украинская гривна 0.0595 100 Японских йен 1.3904 1 Новозеландский доллар 1.0618 Золото (1 унция) 1872,0628 Серебро (1 унция) 24,6373 Платина (1 унция) 1483,3326 Палладий (1 унция) 856,9355