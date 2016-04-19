​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2016)

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5167 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,33% и составил 1,7176 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,24% и составил 0,0228 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5167
|1 Евро
|1.7176
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.1799
|1 Аргентинское песо
|0.1074
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4197
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4129
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1049
|100 Вон Республики Корея
|0.1335
|1 Чешская крона
|0.0635
|100 Чилийских песо
|0.2286
|1 Китайский юань
|0.2342
|1 Датская крона
|0.2308
|1 Грузинский лари
|0.6756
|1 Гонконгский доллар
|0.1956
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1702
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1871
|1 Швейцарский франк
|1.5739
|1 Израильский шекель
|0.4018
|1 Канадский доллар
|1.1877
|1 Кувейтский динар
|5.0297
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0217
|100 Ливанских фунтов
|0.1006
|1 Малазийский ринггит
|0.3894
|1 Мексиканское песо
|0.0870
|1 Молдавский лей
|0.0771
|1 Египетский фунт
|0.1708
|1 Норвежская крона
|0.1849
|100 Узбекских сум
|0.0525
|1 Польский злотый
|0.3986
|1 Сингапурский доллар
|1.1256
|1 Саудовский риал
|0.4044
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1075
|1 Турецкая лира
|0.5343
|1 Тайваньский доллар
|0.0471
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4479
|1 Украинская гривна
|0.0595
|100 Японских йен
|1.3904
|1 Новозеландский доллар
|1.0618
|Золото (1 унция)
|1872,0628
|Серебро (1 унция)
|24,6373
|Платина (1 унция)
|1483,3326
|Палладий (1 унция)
|856,9355
Tural İbadlıАвтор новости
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