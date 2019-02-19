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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2019)

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,15% - до 1,9202 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0257 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9202
1 Российский рубль 0.0257
1 Австралийский доллар 1.2091
1 Аргентинское песо 0.0438
1 Белорусский рубль 0.7889
1 Бразильский реал 0.4550
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1202
100 Вон Республики Корея 0.1508
1 Чешская крона 0.0747
100 Чилийских песо 0.2572
1 Китайский юань 0.2509
1 Датская крона 0.2574
1 Грузинский лари 0.6439
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0238
1 Английский фунт стерлингов 2.1929
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1835
1 Швейцарский франк 1.6908
1 Израильский шекель 0.4699
1 Канадский доллар 1.2823
1 Кувейтский динар 5.5954
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4160
1 Мексиканское песо 0.0882
1 Молдавский лей 0.0993
1 Египетский фунт 0.0967
1 Норвежская крона 0.1972
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4435
1 Сингапурский доллар 1.2523
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3594
1 Турецкая лира 0.3202
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0626
100 Японских йен 1.5362
1 Новозеландский доллар 1.1619
Золото (1 унция) 2250.3750
Серебро (1 унция) 26.8144
Платина (1 унция) 1374.0080
Палладий (1 унция) 2502.9100
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