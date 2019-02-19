Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2019)

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,15% - до 1,9202 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9202
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.2091
|1 Аргентинское песо
|0.0438
|1 Белорусский рубль
|0.7889
|1 Бразильский реал
|0.4550
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1202
|100 Вон Республики Корея
|0.1508
|1 Чешская крона
|0.0747
|100 Чилийских песо
|0.2572
|1 Китайский юань
|0.2509
|1 Датская крона
|0.2574
|1 Грузинский лари
|0.6439
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1929
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1835
|1 Швейцарский франк
|1.6908
|1 Израильский шекель
|0.4699
|1 Канадский доллар
|1.2823
|1 Кувейтский динар
|5.5954
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4160
|1 Мексиканское песо
|0.0882
|1 Молдавский лей
|0.0993
|1 Египетский фунт
|0.0967
|1 Норвежская крона
|0.1972
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4435
|1 Сингапурский доллар
|1.2523
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3594
|1 Турецкая лира
|0.3202
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0626
|100 Японских йен
|1.5362
|1 Новозеландский доллар
|1.1619
|Золото (1 унция)
|2250.3750
|Серебро (1 унция)
|26.8144
|Платина (1 унция)
|1374.0080
|Палладий (1 унция)
|2502.9100
Musa ƏhmədovАвтор новости