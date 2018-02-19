Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2018)

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,06%, до 2,1108 маната, курс рубля – на 0,33%, до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1108 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.3464 1 Аргентинское песо 0.0860 1 Белорусский рубль 0.8673 1 Бразильский реал 0.5262 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1459 100 Вон Республики Корея 0.1591 1 Чешская крона 0.0833 100 Чилийских песо 0.2865 1 Китайский юань 0.2681 1 Датская крона 0.2834 1 Грузинский лари 0.6897 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.3855 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2134 1 Швейцарский франк 1.8320 1 Израильский шекель 0.4798 1 Канадский доллар 1.3556 1 Кувейтский динар 5.6784 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4372 1 Мексиканское песо 0.0919 1 Молдавский лей 0.1022 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2188 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5077 1 Сингапурский доллар 1.2956 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4818 1 Турецкая лира 0.4536 1 Тайваньский доллар 0.0584 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0630 100 Японских йен 1.5979 1 Новозеландский доллар 1.2568 Золото (1 унция) 2291,4543 Серебро (1 унция) 28.3649 Платина (1 унция) 1714,9759 Палладий (1 унция) 1781,1948