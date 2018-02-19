Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2018)

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,06%, до 2,1108 маната, курс рубля – на 0,33%, до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.1108
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.3464
|1 Аргентинское песо
|0.0860
|1 Белорусский рубль
|0.8673
|1 Бразильский реал
|0.5262
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1459
|100 Вон Республики Корея
|0.1591
|1 Чешская крона
|0.0833
|100 Чилийских песо
|0.2865
|1 Китайский юань
|0.2681
|1 Датская крона
|0.2834
|1 Грузинский лари
|0.6897
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3855
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2134
|1 Швейцарский франк
|1.8320
|1 Израильский шекель
|0.4798
|1 Канадский доллар
|1.3556
|1 Кувейтский динар
|5.6784
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4372
|1 Мексиканское песо
|0.0919
|1 Молдавский лей
|0.1022
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2188
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5077
|1 Сингапурский доллар
|1.2956
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4818
|1 Турецкая лира
|0.4536
|1 Тайваньский доллар
|0.0584
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0630
|100 Японских йен
|1.5979
|1 Новозеландский доллар
|1.2568
|Золото (1 унция)
|2291,4543
|Серебро (1 унция)
|28.3649
|Платина (1 унция)
|1714,9759
|Палладий (1 унция)
|1781,1948
Namiq HüseynovАвтор новости
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