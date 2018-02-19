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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2018)

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,06%, до 2,1108 маната, курс рубля – на 0,33%, до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.1108
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.3464
    1 Аргентинское песо 0.0860
    1 Белорусский рубль 0.8673
    1 Бразильский реал 0.5262
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1459
    100 Вон Республики Корея 0.1591
    1 Чешская крона 0.0833
    100 Чилийских песо 0.2865
    1 Китайский юань 0.2681
    1 Датская крона 0.2834
    1 Грузинский лари 0.6897
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.3855
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2134
    1 Швейцарский франк 1.8320
    1 Израильский шекель 0.4798
    1 Канадский доллар 1.3556
    1 Кувейтский динар 5.6784
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4372
    1 Мексиканское песо 0.0919
    1 Молдавский лей 0.1022
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2188
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5077
    1 Сингапурский доллар 1.2956
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4818
    1 Турецкая лира 0.4536
    1 Тайваньский доллар 0.0584
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0630
    100 Японских йен 1.5979
    1 Новозеландский доллар 1.2568
    Золото (1 унция) 2291,4543
    Серебро (1 унция) 28.3649
    Платина (1 унция) 1714,9759
    Палладий (1 унция) 1781,1948
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