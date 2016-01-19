​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2016)

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 1,00% и составил 1,6028 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,91% и составил 1,7451 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,49% и составил 0,0202 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6028 1 Евро 1.7451 1 Российский рубль 0.0202 1 Австралийский доллар 1.1017 1 Аргентинское песо 0.1185 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.3950 1 Дирхам ОАЭ 0.4364 1 Южноафриканский рэнд 0.0952 100 Вон Республики Корея 0.1324 1 Чешская крона 0.0646 100 Чилийских песо 0.2197 1 Китайский юань 0.2436 1 Датская крона 0.2339 1 Грузинский лари 0.6609 1 Гонконгский доллар 0.2053 1 Индийская рупия 0.0237 1 Английский фунт стерлингов 2.2847 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1868 1 Швейцарский франк 1.5920 1 Израильский шекель 0.4052 1 Канадский доллар 1.1051 1 Кувейтский динар 5.2667 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0211 100 Ливанских фунтов 0.1060 1 Малазийский ринггит 0.3655 1 Мексиканское песо 0.0882 1 Молдавский лей 0.0785 1 Египетский фунт 0.2047 1 Норвежская крона 0.1803 100 Узбекских сум 0.0569 1 Польский злотый 0.3917 1 Сингапурский доллар 1.1145 1 Саудовский риал 0.4274 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2176 1 Турецкая лира 0.5283 1 Тайваньский доллар 0.0476 1 Таджикский сомони 0.2152 1 Новый туркменский манат 0.4715 1 Украинская гривна 0.0652 100 Японских йен 1.3633 1 Новозеландский доллар 1.0324 Золото (1 унция) 1745,7698 Серебро (1 унция) 22,3110 Платина (1 унция) 1307,8848 Палладий (1 унция) 793,3860