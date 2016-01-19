​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2016)

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 1,00% и составил 1,6028 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,91% и составил 1,7451 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,49% и составил 0,0202 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6028
|1 Евро
|1.7451
|1 Российский рубль
|0.0202
|1 Австралийский доллар
|1.1017
|1 Аргентинское песо
|0.1185
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.3950
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4364
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0952
|100 Вон Республики Корея
|0.1324
|1 Чешская крона
|0.0646
|100 Чилийских песо
|0.2197
|1 Китайский юань
|0.2436
|1 Датская крона
|0.2339
|1 Грузинский лари
|0.6609
|1 Гонконгский доллар
|0.2053
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2847
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1868
|1 Швейцарский франк
|1.5920
|1 Израильский шекель
|0.4052
|1 Канадский доллар
|1.1051
|1 Кувейтский динар
|5.2667
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0211
|100 Ливанских фунтов
|0.1060
|1 Малазийский ринггит
|0.3655
|1 Мексиканское песо
|0.0882
|1 Молдавский лей
|0.0785
|1 Египетский фунт
|0.2047
|1 Норвежская крона
|0.1803
|100 Узбекских сум
|0.0569
|1 Польский злотый
|0.3917
|1 Сингапурский доллар
|1.1145
|1 Саудовский риал
|0.4274
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2176
|1 Турецкая лира
|0.5283
|1 Тайваньский доллар
|0.0476
|1 Таджикский сомони
|0.2152
|1 Новый туркменский манат
|0.4715
|1 Украинская гривна
|0.0652
|100 Японских йен
|1.3633
|1 Новозеландский доллар
|1.0324
|Золото (1 унция)
|1745,7698
|Серебро (1 унция)
|22,3110
|Платина (1 унция)
|1307,8848
|Палладий (1 унция)
|793,3860
Tural İbadlıАвтор новости
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