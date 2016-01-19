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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2016)

    1 Доллар США - 1,6028 маната

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 1,00% и составил 1,6028 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,91% и составил 1,7451 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,49% и составил 0,0202 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6028
    1 Евро 1.7451
    1 Российский рубль 0.0202
    1 Австралийский доллар 1.1017
    1 Аргентинское песо 0.1185
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.3950
    1 Дирхам ОАЭ 0.4364
    1 Южноафриканский рэнд 0.0952
    100 Вон Республики Корея 0.1324
    1 Чешская крона 0.0646
    100 Чилийских песо 0.2197
    1 Китайский юань 0.2436
    1 Датская крона 0.2339
    1 Грузинский лари 0.6609
    1 Гонконгский доллар 0.2053
    1 Индийская рупия 0.0237
    1 Английский фунт стерлингов 2.2847
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1868
    1 Швейцарский франк 1.5920
    1 Израильский шекель 0.4052
    1 Канадский доллар 1.1051
    1 Кувейтский динар 5.2667
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0211
    100 Ливанских фунтов 0.1060
    1 Малазийский ринггит 0.3655
    1 Мексиканское песо 0.0882
    1 Молдавский лей 0.0785
    1 Египетский фунт 0.2047
    1 Норвежская крона 0.1803
    100 Узбекских сум 0.0569
    1 Польский злотый 0.3917
    1 Сингапурский доллар 1.1145
    1 Саудовский риал 0.4274
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2176
    1 Турецкая лира 0.5283
    1 Тайваньский доллар 0.0476
    1 Таджикский сомони 0.2152
    1 Новый туркменский манат 0.4715
    1 Украинская гривна 0.0652
    100 Японских йен 1.3633
    1 Новозеландский доллар 1.0324
    Золото (1 унция) 1745,7698
    Серебро (1 унция) 22,3110
    Платина (1 унция) 1307,8848
    Палладий (1 унция) 793,3860

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