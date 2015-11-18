Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2015)

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0510 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,17% и составил 1,1183 манатов.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,25% и составил 0,0162 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0510
|1 Евро
|1.1183
|1 Российский рубль
|0.0162
|1 Австралийский доллар
|0.7459
|1 Аргентинское песо
|0.1090
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2758
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2861
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0734
|100 Вон Республики Корея
|0.0895
|1 Чешская крона
|0.0414
|100 Чилийских песо
|0.1476
|1 Китайский юань
|0.1646
|1 Датская крона
|0.1499
|1 Грузинский лари
|0.4407
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0159
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5979
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1201
|1 Швейцарский франк
|1.0347
|1 Израильский шекель
|0.2686
|1 Канадский доллар
|0.7891
|1 Кувейтский динар
|3.4565
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2391
|1 Мексиканское песо
|0.0629
|1 Молдавский лей
|0.0534
|1 Египетский фунт
|0.1342
|1 Норвежская крона
|0.1209
|100 Узбекских сум
|0.0386
|1 Польский злотый
|0.2634
|1 Сингапурский доллар
|0.7371
|1 Саудовский риал
|0.2803
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4482
|1 Турецкая лира
|0.3659
|1 Тайваньский доллар
|0.0320
|1 Таджикский сомони
|0.1635
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0447
|100 Японских йен
|0.8523
|1 Новозеландский доллар
|0.6812
|Золото (1 унция)
|1134,2392
|Серебро (1 унция)
|14,8401
|Платина (1 унция)
|904,9110
|Палладий (1 унция)
|574,8970
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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