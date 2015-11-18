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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2015)

    1 Доллар США -1.0510 манатов

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0510 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,17% и составил 1,1183 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,25% и составил 0,0162 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0510
    1 Евро 1.1183
    1 Российский рубль 0.0162
    1 Австралийский доллар 0.7459
    1 Аргентинское песо 0.1090
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2758
    1 Дирхам ОАЭ 0.2861
    1 Южноафриканский рэнд 0.0734
    100 Вон Республики Корея 0.0895
    1 Чешская крона 0.0414
    100 Чилийских песо 0.1476
    1 Китайский юань 0.1646
    1 Датская крона 0.1499
    1 Грузинский лари 0.4407
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0159
    1 Английский фунт стерлингов 1.5979
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1201
    1 Швейцарский франк 1.0347
    1 Израильский шекель 0.2686
    1 Канадский доллар 0.7891
    1 Кувейтский динар 3.4565
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2391
    1 Мексиканское песо 0.0629
    1 Молдавский лей 0.0534
    1 Египетский фунт 0.1342
    1 Норвежская крона 0.1209
    100 Узбекских сум 0.0386
    1 Польский злотый 0.2634
    1 Сингапурский доллар 0.7371
    1 Саудовский риал 0.2803
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4482
    1 Турецкая лира 0.3659
    1 Тайваньский доллар 0.0320
    1 Таджикский сомони 0.1635
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0447
    100 Японских йен 0.8523
    1 Новозеландский доллар 0.6812
    Золото (1 унция) 1134,2392
    Серебро (1 унция) 14,8401
    Платина (1 унция) 904,9110
    Палладий (1 унция) 574,8970
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