Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2015)

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0510 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,17% и составил 1,1183 манатов.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,25% и составил 0,0162 манатов.