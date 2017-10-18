Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2017)

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,14% - до 2,0000 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0297 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0000 1 Российский рубль 0.0297 1 Австралийский доллар 1.3342 1 Аргентинское песо 0.0981 1 Белорусский рубль 0.8683 1 Бразильский реал 0.5384 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1269 100 Вон Республики Корея 0.1504 1 Чешская крона 0.0777 100 Чилийских песо 0.2735 1 Китайский юань 0.2571 1 Датская крона 0.2687 1 Грузинский лари 0.6847 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.2421 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2085 1 Швейцарский франк 1.7374 1 Израильский шекель 0.4842 1 Канадский доллар 1.3597 1 Кувейтский динар 5.6276 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4025 1 Мексиканское песо 0.0905 1 Молдавский лей 0.0980 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2141 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4723 1 Сингапурский доллар 1.2546 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3982 1 Турецкая лира 0.4638 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5146 1 Новозеландский доллар 1.2161 Золото (1 унция) 2184,2035 Серебро (1 унция) 29,0071 Платина (1 унция) 1577,6928 Палладий (1 унция) 1674,5985