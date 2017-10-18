Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2017)

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,14% - до 2,0000 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0297 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0000
|1 Российский рубль
|0.0297
|1 Австралийский доллар
|1.3342
|1 Аргентинское песо
|0.0981
|1 Белорусский рубль
|0.8683
|1 Бразильский реал
|0.5384
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1269
|100 Вон Республики Корея
|0.1504
|1 Чешская крона
|0.0777
|100 Чилийских песо
|0.2735
|1 Китайский юань
|0.2571
|1 Датская крона
|0.2687
|1 Грузинский лари
|0.6847
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2421
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2085
|1 Швейцарский франк
|1.7374
|1 Израильский шекель
|0.4842
|1 Канадский доллар
|1.3597
|1 Кувейтский динар
|5.6276
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4025
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.0980
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2141
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4723
|1 Сингапурский доллар
|1.2546
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3982
|1 Турецкая лира
|0.4638
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5146
|1 Новозеландский доллар
|1.2161
|Золото (1 унция)
|2184,2035
|Серебро (1 унция)
|29,0071
|Платина (1 унция)
|1577,6928
|Палладий (1 унция)
|1674,5985
Tural İbadlıАвтор новости
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