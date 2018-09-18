Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2018)

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,48%, до 1, 9876 маната, курс рубля упал на 0,4%, до 0,0249 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9876
|1 Российский рубль
|0.0249
|1 Австралийский доллар
|1.2226
|1 Аргентинское песо
|0.0430
|1 Белорусский рубль
|0.7973
|1 Бразильский реал
|0.4113
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1139
|100 Вон Республики Корея
|0.1510
|1 Чешская крона
|0.0781
|100 Чилийских песо
|0.2477
|1 Китайский юань
|0.2477
|1 Датская крона
|0.2664
|1 Грузинский лари
|0.6504
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2363
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1908
|1 Швейцарский франк
|1.7667
|1 Израильский шекель
|0.4755
|1 Канадский доллар
|1.3032
|1 Кувейтский динар
|5.6131
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4101
|1 Мексиканское песо
|0.0902
|1 Молдавский лей
|0.1014
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2081
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4624
|1 Сингапурский доллар
|1.2397
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3809
|1 Турецкая лира
|0.2688
|1 Тайваньский доллар
|0.0552
|1 Таджикский сомони
|0.1806
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0605
|100 Японских йен
|1.5178
|1 Новозеландский доллар
|1.1202
|Золото (1 унция)
|2037.1270
|Серебро (1 унция)
|24.0344
|Платина (1 унция)
|1359.7450
|Палладий (1 унция)
|1676.5910
Economic DepartmentАвтор новости