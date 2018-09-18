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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2018)

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,48%, до 1, 9876 маната, курс рубля упал на 0,4%, до 0,0249 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9876
    1 Российский рубль 0.0249
    1 Австралийский доллар 1.2226
    1 Аргентинское песо 0.0430
    1 Белорусский рубль 0.7973
    1 Бразильский реал 0.4113
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1139
    100 Вон Республики Корея 0.1510
    1 Чешская крона 0.0781
    100 Чилийских песо 0.2477
    1 Китайский юань 0.2477
    1 Датская крона 0.2664
    1 Грузинский лари 0.6504
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0234
    1 Английский фунт стерлингов 2.2363
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1908
    1 Швейцарский франк 1.7667
    1 Израильский шекель 0.4755
    1 Канадский доллар 1.3032
    1 Кувейтский динар 5.6131
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4101
    1 Мексиканское песо 0.0902
    1 Молдавский лей 0.1014
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2081
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4624
    1 Сингапурский доллар 1.2397
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3809
    1 Турецкая лира 0.2688
    1 Тайваньский доллар 0.0552
    1 Таджикский сомони 0.1806
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0605
    100 Японских йен 1.5178
    1 Новозеландский доллар 1.1202
    Золото (1 унция) 2037.1270
    Серебро (1 унция) 24.0344
    Платина (1 унция) 1359.7450
    Палладий (1 унция) 1676.5910
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