Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2017)

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,24% - до 2,0309 маната, курс рубля упал на 0,34%, до 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7007
|1 Евро
|2.0309
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3647
|1 Аргентинское песо
|0.1002
|1 Белорусский рубль
|0.8771
|1 Бразильский реал
|0.5470
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4630
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1293
|100 Вон Республики Корея
|0.1510
|1 Чешская крона
|0.0778
|100 Чилийских песо
|0.2722
|1 Китайский юань
|0.2597
|1 Датская крона
|0.2729
|1 Грузинский лари
|0.6851
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3113
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2136
|1 Швейцарский франк
|1.7695
|1 Израильский шекель
|0.4829
|1 Канадский доллар
|1.3958
|1 Кувейтский динар
|5.6445
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4063
|1 Мексиканское песо
|0.0966
|1 Молдавский лей
|0.0961
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2168
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4748
|1 Сингапурский доллар
|1.2654
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4215
|1 Турецкая лира
|0.4947
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1933
|1 Новый туркменский манат
|0.4865
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5299
|1 Новозеландский доллар
|1.2440
|Золото (1 унция)
|2249,7710
|Серебро (1 унция)
|29,8473
|Платина (1 унция)
|1659,8832
|Палладий (1 унция)
|1571,4468
Tural İbadlıАвтор новости
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