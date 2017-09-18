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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2017)

    1 Доллар США - 1, 7007 маната

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,24% - до 2,0309 маната, курс рубля упал на 0,34%, до 0,0295 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7007
    1 Евро 2.0309
    1 Российский рубль 0.0295
    1 Австралийский доллар 1.3647
    1 Аргентинское песо 0.1002
    1 Белорусский рубль 0.8771
    1 Бразильский реал 0.5470
    1 Дирхам ОАЭ 0.4630
    1 Южноафриканский рэнд 0.1293
    100 Вон Республики Корея 0.1510
    1 Чешская крона 0.0778
    100 Чилийских песо 0.2722
    1 Китайский юань 0.2597
    1 Датская крона 0.2729
    1 Грузинский лари 0.6851
    1 Гонконгский доллар 0.2176
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.3113
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2136
    1 Швейцарский франк 1.7695
    1 Израильский шекель 0.4829
    1 Канадский доллар 1.3958
    1 Кувейтский динар 5.6445
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.4063
    1 Мексиканское песо 0.0966
    1 Молдавский лей 0.0961
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2168
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4748
    1 Сингапурский доллар 1.2654
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4215
    1 Турецкая лира 0.4947
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1933
    1 Новый туркменский манат 0.4865
    1 Украинская гривна 0.0649
    100 Японских йен 1.5299
    1 Новозеландский доллар 1.2440
    Золото (1 унция) 2249,7710
    Серебро (1 унция) 29,8473
    Платина (1 унция) 1659,8832
    Палладий (1 унция) 1571,4468

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