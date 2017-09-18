Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2017)

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,24% - до 2,0309 маната, курс рубля упал на 0,34%, до 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7007 1 Евро 2.0309 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3647 1 Аргентинское песо 0.1002 1 Белорусский рубль 0.8771 1 Бразильский реал 0.5470 1 Дирхам ОАЭ 0.4630 1 Южноафриканский рэнд 0.1293 100 Вон Республики Корея 0.1510 1 Чешская крона 0.0778 100 Чилийских песо 0.2722 1 Китайский юань 0.2597 1 Датская крона 0.2729 1 Грузинский лари 0.6851 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.3113 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2136 1 Швейцарский франк 1.7695 1 Израильский шекель 0.4829 1 Канадский доллар 1.3958 1 Кувейтский динар 5.6445 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4063 1 Мексиканское песо 0.0966 1 Молдавский лей 0.0961 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2168 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4748 1 Сингапурский доллар 1.2654 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4215 1 Турецкая лира 0.4947 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1933 1 Новый туркменский манат 0.4865 1 Украинская гривна 0.0649 100 Японских йен 1.5299 1 Новозеландский доллар 1.2440 Золото (1 унция) 2249,7710 Серебро (1 унция) 29,8473 Платина (1 унция) 1659,8832 Палладий (1 унция) 1571,4468