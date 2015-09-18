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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2015)

    1 Доллар США = 1.0473 манатов

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% - до 1,0473 манатов.

    Как сообщает Report, евро выросло на 0,82% - до 1,1935 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0160 манатов. 

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0473
    1 Евро 1.1935
    1 Российский рубль 0.0160
    1 Австралийский доллар 0.7534
    1 Аргентинское песо 0.1117
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2687
    1 Дирхам ОАЭ 0.2852
    1 Южноафриканский рэнд 0.0786
    100 Вон Республики Корея 0.0897
    1 Чешская крона 0.0440
    100 Чилийских песо 0.1543
    1 Китайский юань 0.1646
    1 Датская крона 0.1600
    1 Грузинский лари 0.4257
    1 Гонконгский доллар 0.1351
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.6307
    100 Индонезийских рупий 0.0072
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1278
    1 Швейцарский франк 1.0899
    1 Израильский шекель 0.2706
    1 Канадский доллар 0.7949
    1 Кувейтский динар 3.4674
    1 Казахстанский тенге 0.0039
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0693
    1 Малазийский ринггит 0.2467
    1 Мексиканское песо 0.0632
    1 Молдавский лей 0.0524
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1290
    100 Узбекских сум 0.0401
    1 Польский злотый 0.2845
    1 Сингапурский доллар 0.7479
    1 Саудовский риал 0.2793
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4782
    1 Турецкая лира 0.3478
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1646
    1 Новый туркменский манат 0.2992
    1 Украинская гривна 0.0492
    100 Японских йен 0.8730
    1 Новозеландский доллар 0.6671
    Золото (1 унция) 1181,14
    Серебро (1 унция) 15,7776
    Платина (1 унция) 1019,08
    Палладий (1 унция) 633,7212
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