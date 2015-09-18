​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2015)

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% - до 1,0473 манатов.
Как сообщает Report, евро выросло на 0,82% - до 1,1935 манатов.
Курс рубля по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0160 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0473
|1 Евро
|1.1935
|1 Российский рубль
|0.0160
|1 Австралийский доллар
|0.7534
|1 Аргентинское песо
|0.1117
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2687
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2852
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0786
|100 Вон Республики Корея
|0.0897
|1 Чешская крона
|0.0440
|100 Чилийских песо
|0.1543
|1 Китайский юань
|0.1646
|1 Датская крона
|0.1600
|1 Грузинский лари
|0.4257
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6307
|100 Индонезийских рупий
|0.0072
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1278
|1 Швейцарский франк
|1.0899
|1 Израильский шекель
|0.2706
|1 Канадский доллар
|0.7949
|1 Кувейтский динар
|3.4674
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0693
|1 Малазийский ринггит
|0.2467
|1 Мексиканское песо
|0.0632
|1 Молдавский лей
|0.0524
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1290
|100 Узбекских сум
|0.0401
|1 Польский злотый
|0.2845
|1 Сингапурский доллар
|0.7479
|1 Саудовский риал
|0.2793
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4782
|1 Турецкая лира
|0.3478
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1646
|1 Новый туркменский манат
|0.2992
|1 Украинская гривна
|0.0492
|100 Японских йен
|0.8730
|1 Новозеландский доллар
|0.6671
|Золото (1 унция)
|1181,14
|Серебро (1 унция)
|15,7776
|Платина (1 унция)
|1019,08
|Палладий (1 унция)
|633,7212
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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