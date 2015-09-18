​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2015)

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% - до 1,0473 манатов.

Как сообщает Report, евро выросло на 0,82% - до 1,1935 манатов.

Курс рубля по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0160 манатов.