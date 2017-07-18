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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,58% - до 1,9623 маната, курс рубля упал на 0,35% - до 0,0287 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.9623
    1 Российский рубль 0.0287
    1 Австралийский доллар 1.3452
    1 Аргентинское песо 0.1006
    1 Белорусский рубль 0.8727
    1 Бразильский реал 0.5348
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1320
    100 Вон Республики Корея 0.1513
    1 Чешская крона 0.0753
    100 Чилийских песо 0.2578
    1 Китайский юань 0.2517
    1 Датская крона 0.2639
    1 Грузинский лари 0.7066
    1 Гонконгский доллар 0.2181
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2286
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2061
    1 Швейцарский франк 1.7733
    1 Израильский шекель 0.4764
    1 Канадский доллар 1.3456
    1 Кувейтский динар 5.6252
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3972
    1 Мексиканское песо 0.0971
    1 Молдавский лей 0.0941
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2095
    100 Узбекских сум 0.0421
    1 Польский злотый 0.4670
    1 Сингапурский доллар 1.2444
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3732
    1 Турецкая лира 0.4833
    1 Тайваньский доллар 0.0561
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0656
    100 Японских йен 1.5191
    1 Новозеландский доллар 1.2496
    Золото (1 унция) 2100,6850
    Серебро (1 унция) 27,4905
    Платина (1 унция) 1577,9394
    Палладий (1 унция) 1460,4876
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