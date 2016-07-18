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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2016)

    1 доллар США - 1,5600 маната

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,12% и составил 1,5600 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,43% и составил 1,7261 маната. Курс рубля упал на 0,81% и составил 0,0246 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5600
    1 Евро 1.7261
    1 Российский рубль 0.0246
    1 Австралийский доллар 1.1851
    1 Аргентинское песо 0.1045
    100 Белорусских рублей
    		 0.7871
    1 Бразильский реал 0.4754
    1 Дирхам ОАЭ 0.4247
    1 Южноафриканский рэнд 0.1086
    100 Вон Республики Корея 0.1374
    1 Чешская крона 0.0639
    100 Чилийских песо 0.2381
    1 Китайский юань 0.2329
    1 Датская крона 0.2320
    1 Грузинский лари 0.6631
    1 Гонконгский доллар 0.2012
    1 Индийская рупия 0.0232
    1 Английский фунт стерлингов 2.0661
    100 Индонезийских рупий 0.0119
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1824
    1 Швейцарский франк 1.5865
    1 Израильский шекель 0.4036
    1 Канадский доллар 1.2053
    1 Кувейтский динар 5.1596
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0231
    100 Ливанских фунтов 0.1033
    1 Малазийский ринггит 0.3921
    1 Мексиканское песо 0.0843
    1 Молдавский лей 0.0786
    1 Египетский фунт 0.1777
    1 Норвежская крона 0.1846
    100 Узбекских сум 0.0528
    1 Польский злотый 0.3907
    1 Сингапурский доллар 1.1572
    1 Саудовский риал 0.4160
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1745
    1 Турецкая лира 0.5264
    1 Тайваньский доллар 0.0488
    1 Таджикский сомони 0.1991
    1 Новый туркменский манат 0.4643
    1 Украинская гривна 0.0628
    100 Японских йен 1.4787
    1 Новозеландский доллар 1.1071
    Золото (1 унция) 2070,1200
    Серебро (1 унция) 31,1860
    Платина (1 унция) 1703,5200
    Палладий (1 унция) 1006,2000

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