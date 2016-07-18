Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2016)

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,12% и составил 1,5600 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,43% и составил 1,7261 маната. Курс рубля упал на 0,81% и составил 0,0246 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5600 1 Евро 1.7261 1 Российский рубль 0.0246 1 Австралийский доллар 1.1851 1 Аргентинское песо 0.1045 100 Белорусских рублей

0.7871 1 Бразильский реал 0.4754 1 Дирхам ОАЭ 0.4247 1 Южноафриканский рэнд 0.1086 100 Вон Республики Корея 0.1374 1 Чешская крона 0.0639 100 Чилийских песо 0.2381 1 Китайский юань 0.2329 1 Датская крона 0.2320 1 Грузинский лари 0.6631 1 Гонконгский доллар 0.2012 1 Индийская рупия 0.0232 1 Английский фунт стерлингов 2.0661 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1824 1 Швейцарский франк 1.5865 1 Израильский шекель 0.4036 1 Канадский доллар 1.2053 1 Кувейтский динар 5.1596 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0231 100 Ливанских фунтов 0.1033 1 Малазийский ринггит 0.3921 1 Мексиканское песо 0.0843 1 Молдавский лей 0.0786 1 Египетский фунт 0.1777 1 Норвежская крона 0.1846 100 Узбекских сум 0.0528 1 Польский злотый 0.3907 1 Сингапурский доллар 1.1572 1 Саудовский риал 0.4160 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1745 1 Турецкая лира 0.5264 1 Тайваньский доллар 0.0488 1 Таджикский сомони 0.1991 1 Новый туркменский манат 0.4643 1 Украинская гривна 0.0628 100 Японских йен 1.4787 1 Новозеландский доллар 1.1071 Золото (1 унция) 2070,1200 Серебро (1 унция) 31,1860 Платина (1 унция) 1703,5200 Палладий (1 унция) 1006,2000