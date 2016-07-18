Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2016)

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,12% и составил 1,5600 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,43% и составил 1,7261 маната. Курс рубля упал на 0,81% и составил 0,0246 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5600
|1 Евро
|1.7261
|1 Российский рубль
|0.0246
|1 Австралийский доллар
|1.1851
|1 Аргентинское песо
|0.1045
|100 Белорусских рублей
|0.7871
|1 Бразильский реал
|0.4754
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4247
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1086
|100 Вон Республики Корея
|0.1374
|1 Чешская крона
|0.0639
|100 Чилийских песо
|0.2381
|1 Китайский юань
|0.2329
|1 Датская крона
|0.2320
|1 Грузинский лари
|0.6631
|1 Гонконгский доллар
|0.2012
|1 Индийская рупия
|0.0232
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0661
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1824
|1 Швейцарский франк
|1.5865
|1 Израильский шекель
|0.4036
|1 Канадский доллар
|1.2053
|1 Кувейтский динар
|5.1596
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0231
|100 Ливанских фунтов
|0.1033
|1 Малазийский ринггит
|0.3921
|1 Мексиканское песо
|0.0843
|1 Молдавский лей
|0.0786
|1 Египетский фунт
|0.1777
|1 Норвежская крона
|0.1846
|100 Узбекских сум
|0.0528
|1 Польский злотый
|0.3907
|1 Сингапурский доллар
|1.1572
|1 Саудовский риал
|0.4160
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1745
|1 Турецкая лира
|0.5264
|1 Тайваньский доллар
|0.0488
|1 Таджикский сомони
|0.1991
|1 Новый туркменский манат
|0.4643
|1 Украинская гривна
|0.0628
|100 Японских йен
|1.4787
|1 Новозеландский доллар
|1.1071
|Золото (1 унция)
|2070,1200
|Серебро (1 унция)
|31,1860
|Платина (1 унция)
|1703,5200
|Палладий (1 унция)
|1006,2000
Tural İbadlıАвтор новости