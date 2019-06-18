Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38% - до 1, 9097 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0264 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9097 1 Российский рубль 0.0264 1 Австралийский доллар 1.1625 1 Аргентинское песо 0.0386 1 Белорусский рубль 0.8245 1 Бразильский реал 0.4371 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1149 100 Вон Республики Корея 0.1434 1 Чешская крона 0.0747 100 Чилийских песо 0.2427 1 Китайский юань 0.2454 1 Датская крона 0.2557 1 Грузинский лари 0.6164 1 Гонконгский доллар 0.2170 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.1310 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1794 1 Швейцарский франк 1.7038 1 Израильский шекель 0.4712 1 Канадский доллар 1.2683 1 Кувейтский динар 5.5896 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0240 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4065 1 Мексиканское песо 0.0887 1 Молдавский лей 0.0934 1 Египетский фунт 0.1014 1 Норвежская крона 0.1948 100 Узбекских сум 0.0199 1 Польский злотый 0.4482 1 Сингапурский доллар 1.2400 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3474 1 Турецкая лира 0.2896 1 Тайваньский доллар 0.0539 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5694 1 Новозеландский доллар 1.1041 Золото (1 унция) 2281.3745 Серебро (1 унция) 25.2642 Платина (1 унция) 1347.5475 Палладий (1 унция) 2486.3435