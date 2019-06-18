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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38% - до 1, 9097 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9097
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1625
1 Аргентинское песо 0.0386
1 Белорусский рубль 0.8245
1 Бразильский реал 0.4371
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1149
100 Вон Республики Корея 0.1434
1 Чешская крона 0.0747
100 Чилийских песо 0.2427
1 Китайский юань 0.2454
1 Датская крона 0.2557
1 Грузинский лари 0.6164
1 Гонконгский доллар 0.2170
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1310
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1794
1 Швейцарский франк 1.7038
1 Израильский шекель 0.4712
1 Канадский доллар 1.2683
1 Кувейтский динар 5.5896
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0240
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4065
1 Мексиканское песо 0.0887
1 Молдавский лей 0.0934
1 Египетский фунт 0.1014
1 Норвежская крона 0.1948
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4482
1 Сингапурский доллар 1.2400
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3474
1 Турецкая лира 0.2896
1 Тайваньский доллар 0.0539
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0643
100 Японских йен 1.5694
1 Новозеландский доллар 1.1041
Золото (1 унция) 2281.3745
Серебро (1 унция) 25.2642
Платина (1 унция) 1347.5475
Палладий (1 унция) 2486.3435
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