Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2015)

18 июня, 2015 09:51

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0474 1 Евро 1.1900 1 Российский рубль 0.0195 1 Австралийский доллар 0.8089 1 Аргентинское песо 0.1158 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3427 1 Дирхам ОАЭ 0.2852 1 Южноафриканский рэнд 0.0852 100 Вон Республики Корея 0.0946 1 Чешская крона 0.0437 100 Чилийских песо 0.1643 1 Китайский юань 0.1687 1 Датская крона 0.1596 1 Грузинский лари 0.4676 1 Гонконгский доллар 0.1351 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский Фунт стерлинг 1.6590 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1292 1 Швейцарский франк 1.1380 1 Израильский шекель 0.2744 1 Канадский доллар 0.8562 1 Кувейтский динар 3.4686 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0174 100 Ливанских фунтов 0.0694 1 Малазийский ринггит 0.2813 1 Мексиканское песо 0.0686 1 Молдавский лей 0.0564 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1369 100 Узбекских сум 0.0411 1 Польский злотый 0.2865 1 Сингапурский доллар 0.7842 1 Саудовский риял 0.2793 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4751 1 Турецкая лира 0.3862 1 Тайваньский доллар 0.0340 1 Таджикский сомони 0.1673 1 Новый Туркменский манат 0.2993 1 Украинская гривна 0.0482 100 Японских йен 0.8505 1 Новозеландский доллар 0.7229 Золото (1 унция) 1243,52 Серебро (1 унция) 16,9443 Платина (1 унция) 1133,50 Палладий (1 унция) 760,6219