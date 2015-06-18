Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2015)

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0474
|1 Евро
|1.1900
|1 Российский рубль
|0.0195
|1 Австралийский доллар
|0.8089
|1 Аргентинское песо
|0.1158
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3427
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2852
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0852
|100 Вон Республики Корея
|0.0946
|1 Чешская крона
|0.0437
|100 Чилийских песо
|0.1643
|1 Китайский юань
|0.1687
|1 Датская крона
|0.1596
|1 Грузинский лари
|0.4676
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6590
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1292
|1 Швейцарский франк
|1.1380
|1 Израильский шекель
|0.2744
|1 Канадский доллар
|0.8562
|1 Кувейтский динар
|3.4686
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0174
|100 Ливанских фунтов
|0.0694
|1 Малазийский ринггит
|0.2813
|1 Мексиканское песо
|0.0686
|1 Молдавский лей
|0.0564
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1369
|100 Узбекских сум
|0.0411
|1 Польский злотый
|0.2865
|1 Сингапурский доллар
|0.7842
|1 Саудовский риял
|0.2793
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4751
|1 Турецкая лира
|0.3862
|1 Тайваньский доллар
|0.0340
|1 Таджикский сомони
|0.1673
|1 Новый Туркменский манат
|0.2993
|1 Украинская гривна
|0.0482
|100 Японских йен
|0.8505
|1 Новозеландский доллар
|0.7229
|Золото (1 унция)
|1243,52
|Серебро (1 унция)
|16,9443
|Платина (1 унция)
|1133,50
|Палладий (1 унция)
|760,6219
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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