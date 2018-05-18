Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2018)

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,12%, до 2,0069 маната, курс рубля - на 0,73%, до 0,0273 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0069
|1 Российский рубль
|0.0273
|1 Австралийский доллар
|1.2774
|1 Аргентинское песо
|0.0699
|1 Белорусский рубль
|0.8511
|1 Бразильский реал
|0.4598
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1350
|100 Вон Республики Корея
|0.1574
|1 Чешская крона
|0.0785
|100 Чилийских песо
|0.2689
|1 Китайский юань
|0.2669
|1 Датская крона
|0.2695
|1 Грузинский лари
|0.6932
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0250
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2966
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1945
|1 Швейцарский франк
|1.6986
|1 Израильский шекель
|0.4733
|1 Канадский доллар
|1.3257
|1 Кувейтский динар
|5.6285
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4275
|1 Мексиканское песо
|0.0861
|1 Молдавский лей
|0.1025
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2092
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4669
|1 Сингапурский доллар
|1.2656
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4176
|1 Турецкая лира
|0.3806
|1 Тайваньский доллар
|0.0569
|1 Таджикский сомони
|0.1895
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5326
|1 Новозеландский доллар
|1.1707
|Золото (1 унция)
|2190.6285
|Серебро (1 унция)
|27.8979
|Платина (1 унция)
|1511.7845
|Палладий (1 унция)
|1667.7680
Tural İbadlıАвтор новости