 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2018)

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,12%, до 2,0069 маната, курс рубля - на 0,73%, до 0,0273 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0069
    1 Российский рубль 0.0273
    1 Австралийский доллар 1.2774
    1 Аргентинское песо 0.0699
    1 Белорусский рубль 0.8511
    1 Бразильский реал 0.4598
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1350
    100 Вон Республики Корея 0.1574
    1 Чешская крона 0.0785
    100 Чилийских песо 0.2689
    1 Китайский юань 0.2669
    1 Датская крона 0.2695
    1 Грузинский лари 0.6932
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0250
    1 Английский фунт стерлингов 2.2966
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1945
    1 Швейцарский франк 1.6986
    1 Израильский шекель 0.4733
    1 Канадский доллар 1.3257
    1 Кувейтский динар 5.6285
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4275
    1 Мексиканское песо 0.0861
    1 Молдавский лей 0.1025
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2092
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4669
    1 Сингапурский доллар 1.2656
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4176
    1 Турецкая лира 0.3806
    1 Тайваньский доллар 0.0569
    1 Таджикский сомони 0.1895
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5326
    1 Новозеландский доллар 1.1707
    Золото (1 унция) 2190.6285
    Серебро (1 унция) 27.8979
    Платина (1 унция) 1511.7845
    Палладий (1 унция) 1667.7680
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi