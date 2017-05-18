Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2017)

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,35% - до 1,8971 маната. Курс рубля повысился на 1,33% - до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.8971
|1 Российский рубль
|0.0297
|1 Австралийский доллар
|1.2708
|1 Аргентинское песо
|0.1091
|1 Белорусский рубль
|0.9154
|1 Бразильский реал
|0.5426
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1282
|100 Вон Республики Корея
|0.1511
|1 Чешская крона
|0.0716
|100 Чилийских песо
|0.2537
|1 Китайский юань
|0.2471
|1 Датская крона
|0.2550
|1 Грузинский лари
|0.7100
|1 Гонконгский доллар
|0.2186
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2078
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1948
|1 Швейцарский франк
|1.7367
|1 Израильский шекель
|0.4711
|1 Канадский доллар
|1.2503
|1 Кувейтский динар
|5.6058
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1130
|1 Малазийский ринггит
|0.3934
|1 Мексиканское песо
|0.0898
|1 Молдавский лей
|0.0926
|1 Египетский фунт
|0.0940
|1 Норвежская крона
|0.2020
|100 Узбекских сум
|0.0449
|1 Польский злотый
|0.4519
|1 Сингапурский доллар
|1.2238
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3445
|1 Турецкая лира
|0.4779
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1939
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5314
|1 Новозеландский доллар
|1.1800
|Золото (1 унция)
|2140,3463
|Серебро (1 унция)
|28,6650
|Платина (1 унция)
|1606,8768
|Палладий (1 унция)
|1329,4182
Namiq HüseynovАвтор новости
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