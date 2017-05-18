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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,35% - до 1,8971 маната. Курс рубля повысился на 1,33% - до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.8971
    1 Российский рубль 0.0297
    1 Австралийский доллар 1.2708
    1 Аргентинское песо 0.1091
    1 Белорусский рубль 0.9154
    1 Бразильский реал 0.5426
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1282
    100 Вон Республики Корея 0.1511
    1 Чешская крона 0.0716
    100 Чилийских песо 0.2537
    1 Китайский юань 0.2471
    1 Датская крона 0.2550
    1 Грузинский лари 0.7100
    1 Гонконгский доллар 0.2186
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2078
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1948
    1 Швейцарский франк 1.7367
    1 Израильский шекель 0.4711
    1 Канадский доллар 1.2503
    1 Кувейтский динар 5.6058
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1130
    1 Малазийский ринггит 0.3934
    1 Мексиканское песо 0.0898
    1 Молдавский лей 0.0926
    1 Египетский фунт 0.0940
    1 Норвежская крона 0.2020
    100 Узбекских сум 0.0449
    1 Польский злотый 0.4519
    1 Сингапурский доллар 1.2238
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3445
    1 Турецкая лира 0.4779
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.1939
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.5314
    1 Новозеландский доллар 1.1800
    Золото (1 унция) 2140,3463
    Серебро (1 унция) 28,6650
    Платина (1 унция) 1606,8768
    Палладий (1 унция) 1329,4182
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