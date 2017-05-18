Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2017)

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,35% - до 1,8971 маната. Курс рубля повысился на 1,33% - до 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.8971 1 Российский рубль 0.0297 1 Австралийский доллар 1.2708 1 Аргентинское песо 0.1091 1 Белорусский рубль 0.9154 1 Бразильский реал 0.5426 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1282 100 Вон Республики Корея 0.1511 1 Чешская крона 0.0716 100 Чилийских песо 0.2537 1 Китайский юань 0.2471 1 Датская крона 0.2550 1 Грузинский лари 0.7100 1 Гонконгский доллар 0.2186 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2078 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1948 1 Швейцарский франк 1.7367 1 Израильский шекель 0.4711 1 Канадский доллар 1.2503 1 Кувейтский динар 5.6058 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1130 1 Малазийский ринггит 0.3934 1 Мексиканское песо 0.0898 1 Молдавский лей 0.0926 1 Египетский фунт 0.0940 1 Норвежская крона 0.2020 100 Узбекских сум 0.0449 1 Польский злотый 0.4519 1 Сингапурский доллар 1.2238 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3445 1 Турецкая лира 0.4779 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1939 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0645 100 Японских йен 1.5314 1 Новозеландский доллар 1.1800 Золото (1 унция) 2140,3463 Серебро (1 унция) 28,6650 Платина (1 унция) 1606,8768 Палладий (1 унция) 1329,4182