​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2016)

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,11% и составил 1,5017 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,35% и составил 1,6948 манатов. Курс рубля вырос на 0,43% и составил 0,0231 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5017 1 Евро 1.6948 1 Российский рубль 0.0231 1 Австралийский доллар 1.0941 1 Аргентинское песо 0.1062 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4302 1 Дирхам ОАЭ 0.4089 1 Южноафриканский рэнд 0.0958 100 Вон Республики Корея 0.1270 1 Чешская крона 0.0627 100 Чилийских песо 0.2171 1 Китайский юань 0.2299 1 Датская крона 0.2278 1 Грузинский лари 0.6889 1 Гонконгский доллар 0.1934 1 Индийская рупия 0.0224 1 Английский фунт стерлингов 2.1680 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1814 1 Швейцарский франк 1.5280 1 Израильский шекель 0.3930 1 Канадский доллар 1.1607 1 Кувейтский динар 4.9783 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.0996 1 Малазийский ринггит 0.3722 1 Мексиканское песо 0.0819 1 Молдавский лей 0.0761 1 Египетский фунт 0.1691 1 Норвежская крона 0.1831 100 Узбекских сум 0.0520 1 Польский злотый 0.3877 1 Сингапурский доллар 1.0929 1 Саудовский риал 0.4004 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1174 1 Турецкая лира 0.5049 1 Тайваньский доллар 0.0460 1 Таджикский сомони 0.1910 1 Новый туркменский манат 0.4446 1 Украинская гривна 0.0594 100 Японских йен 1.3773 1 Новозеландский доллар 1.0199 Золото (1 унция) 1917,6709 Серебро (1 унция) 25,7241 Платина (1 унция) 1564,7714 Палладий (1 унция) 873,9894