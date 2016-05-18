​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2016)

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,11% и составил 1,5017 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,35% и составил 1,6948 манатов. Курс рубля вырос на 0,43% и составил 0,0231 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5017
|1 Евро
|1.6948
|1 Российский рубль
|0.0231
|1 Австралийский доллар
|1.0941
|1 Аргентинское песо
|0.1062
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4302
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4089
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0958
|100 Вон Республики Корея
|0.1270
|1 Чешская крона
|0.0627
|100 Чилийских песо
|0.2171
|1 Китайский юань
|0.2299
|1 Датская крона
|0.2278
|1 Грузинский лари
|0.6889
|1 Гонконгский доллар
|0.1934
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1680
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1814
|1 Швейцарский франк
|1.5280
|1 Израильский шекель
|0.3930
|1 Канадский доллар
|1.1607
|1 Кувейтский динар
|4.9783
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0218
|100 Ливанских фунтов
|0.0996
|1 Малазийский ринггит
|0.3722
|1 Мексиканское песо
|0.0819
|1 Молдавский лей
|0.0761
|1 Египетский фунт
|0.1691
|1 Норвежская крона
|0.1831
|100 Узбекских сум
|0.0520
|1 Польский злотый
|0.3877
|1 Сингапурский доллар
|1.0929
|1 Саудовский риал
|0.4004
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1174
|1 Турецкая лира
|0.5049
|1 Тайваньский доллар
|0.0460
|1 Таджикский сомони
|0.1910
|1 Новый туркменский манат
|0.4446
|1 Украинская гривна
|0.0594
|100 Японских йен
|1.3773
|1 Новозеландский доллар
|1.0199
|Золото (1 унция)
|1917,6709
|Серебро (1 унция)
|25,7241
|Платина (1 унция)
|1564,7714
|Палладий (1 унция)
|873,9894
Tural İbadlıАвтор новости