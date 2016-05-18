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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2016)

    1 Доллар США - 1,5017 манатов

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,11% и составил 1,5017 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,35% и составил 1,6948 манатов. Курс рубля вырос на 0,43% и составил 0,0231 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5017
    1 Евро 1.6948
    1 Российский рубль 0.0231
    1 Австралийский доллар 1.0941
    1 Аргентинское песо 0.1062
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4302
    1 Дирхам ОАЭ 0.4089
    1 Южноафриканский рэнд 0.0958
    100 Вон Республики Корея 0.1270
    1 Чешская крона 0.0627
    100 Чилийских песо 0.2171
    1 Китайский юань 0.2299
    1 Датская крона 0.2278
    1 Грузинский лари 0.6889
    1 Гонконгский доллар 0.1934
    1 Индийская рупия 0.0224
    1 Английский фунт стерлингов 2.1680
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1814
    1 Швейцарский франк 1.5280
    1 Израильский шекель 0.3930
    1 Канадский доллар 1.1607
    1 Кувейтский динар 4.9783
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0218
    100 Ливанских фунтов 0.0996
    1 Малазийский ринггит 0.3722
    1 Мексиканское песо 0.0819
    1 Молдавский лей 0.0761
    1 Египетский фунт 0.1691
    1 Норвежская крона 0.1831
    100 Узбекских сум 0.0520
    1 Польский злотый 0.3877
    1 Сингапурский доллар 1.0929
    1 Саудовский риал 0.4004
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1174
    1 Турецкая лира 0.5049
    1 Тайваньский доллар 0.0460
    1 Таджикский сомони 0.1910
    1 Новый туркменский манат 0.4446
    1 Украинская гривна 0.0594
    100 Японских йен 1.3773
    1 Новозеландский доллар 1.0199
    Золото (1 унция) 1917,6709
    Серебро (1 унция) 25,7241
    Платина (1 унция) 1564,7714
    Палладий (1 унция) 873,9894

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