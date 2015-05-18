Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2015)

18 мая, 2015 10:26

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0471 1 Евро 1.1969 1 Российский рубль 0.0211 1 Австралийский доллар 0.8396 1 Аргентинское песо 0.1169 100 Белорусских рублей 0.0074 1 Бразильский реал 0.3494 1 Дирхам ОАЭ 0.2851 1 Южноафриканский рэнд 0.0885 100 Вон Республики Корея 0.0965 1 Чешская крона 0.0437 100 Чилийских песо 0.1754 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1603 1 Грузинский лари 0.4446 1 Гонконгский доллар 0.1351 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6458 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1275 1 Швейцарский франк 1.1471 1 Израильский шекель 0.2750 1 Канадский доллар 0.8697 1 Кувейтский динар 3.4793 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0179 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2931 1 Мексиканское песо 0.0697 1 Молдавский лей 0.0595 1 Египетский фунт 0.1372 1 Норвежская крона 0.1429 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.2955 1 Сингапурский доллар 0.7917 1 Саудовский риял 0.2792 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4827 1 Турецкая лира 0.4062 1 Тайваньский доллар 0.0344 1 Таджикский сомони 0.1665 1 Новый туркменский манат 0.2992 1 Украинская гривна 0.0501 100 Японских йен 0.8753 1 Новозеландский доллар 0.7779 Золото (1 унция) 1277,9856 Серебро (1 унция) 18,4185 Платина (1 унция) 1212,5418 Палладий (1 унция) 821,9735