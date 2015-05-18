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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2015)

    1 доллар - 1,0471 манат

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0471
    1 Евро 1.1969
    1 Российский рубль 0.0211
    1 Австралийский доллар 0.8396
    1 Аргентинское песо 0.1169
    100 Белорусских рублей 0.0074
    1 Бразильский реал 0.3494
    1 Дирхам ОАЭ 0.2851
    1 Южноафриканский рэнд 0.0885
    100 Вон Республики Корея 0.0965
    1 Чешская крона 0.0437
    100 Чилийских песо 0.1754
    1 Китайский юань 0.1688
    1 Датская крона 0.1603
    1 Грузинский лари 0.4446
    1 Гонконгский доллар 0.1351
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6458
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1275
    1 Швейцарский франк 1.1471
    1 Израильский шекель 0.2750
    1 Канадский доллар 0.8697
    1 Кувейтский динар 3.4793
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0179
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2931
    1 Мексиканское песо 0.0697
    1 Молдавский лей 0.0595
    1 Египетский фунт 0.1372
    1 Норвежская крона 0.1429
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.2955
    1 Сингапурский доллар 0.7917
    1 Саудовский риял 0.2792
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4827
    1 Турецкая лира 0.4062
    1 Тайваньский доллар 0.0344
    1 Таджикский сомони 0.1665
    1 Новый туркменский манат 0.2992
    1 Украинская гривна 0.0501
    100 Японских йен 0.8753
    1 Новозеландский доллар 0.7779
    Золото (1 унция) 1277,9856
    Серебро (1 унция) 18,4185
    Платина (1 унция) 1212,5418
    Палладий (1 унция) 821,9735
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