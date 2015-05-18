Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2015)

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0471
|1 Евро
|1.1969
|1 Российский рубль
|0.0211
|1 Австралийский доллар
|0.8396
|1 Аргентинское песо
|0.1169
|100 Белорусских рублей
|0.0074
|1 Бразильский реал
|0.3494
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2851
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0885
|100 Вон Республики Корея
|0.0965
|1 Чешская крона
|0.0437
|100 Чилийских песо
|0.1754
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1603
|1 Грузинский лари
|0.4446
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6458
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1275
|1 Швейцарский франк
|1.1471
|1 Израильский шекель
|0.2750
|1 Канадский доллар
|0.8697
|1 Кувейтский динар
|3.4793
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0179
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2931
|1 Мексиканское песо
|0.0697
|1 Молдавский лей
|0.0595
|1 Египетский фунт
|0.1372
|1 Норвежская крона
|0.1429
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.2955
|1 Сингапурский доллар
|0.7917
|1 Саудовский риял
|0.2792
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4827
|1 Турецкая лира
|0.4062
|1 Тайваньский доллар
|0.0344
|1 Таджикский сомони
|0.1665
|1 Новый туркменский манат
|0.2992
|1 Украинская гривна
|0.0501
|100 Японских йен
|0.8753
|1 Новозеландский доллар
|0.7779
|Золото (1 унция)
|1277,9856
|Серебро (1 унция)
|18,4185
|Платина (1 унция)
|1212,5418
|Палладий (1 унция)
|821,9735
Economic DepartmentАвтор новости
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