Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16% - до 1,9271 маната, курс рубля – на 1,15%- до 0,0263 маната.