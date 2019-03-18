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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16% - до 1,9271 маната, курс рубля – на 1,15%- до 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9271
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.2095
1 Аргентинское песо 0.0425
1 Белорусский рубль 0.7989
1 Бразильский реал 0.4456
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1181
100 Вон Республики Корея 0.1502
1 Чешская крона 0.0751
100 Чилийских песо 0.2542
1 Китайский юань 0.2532
1 Датская крона 0.2582
1 Грузинский лари 0.6334
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0247
1 Английский фунт стерлингов 2.2590
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1844
1 Швейцарский франк 1.6974
1 Израильский шекель 0.4725
1 Канадский доллар 1.2764
1 Кувейтский динар 5.5967
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0241
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4165
1 Мексиканское песо 0.0885
1 Молдавский лей 0.0988
1 Египетский фунт 0.0977
1 Норвежская крона 0.1996
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4482
1 Сингапурский доллар 1.2578
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3670
1 Турецкая лира 0.3119
1 Тайваньский доллар 0.0552
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0629
100 Японских йен 1.5242
1 Новозеландский доллар 1.1673
Золото (1 унция) 2209.8130
Серебро (1 унция) 25.9990
Платина (1 унция) 1408.6540
Палладий (1 унция) 2631.8975
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