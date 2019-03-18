Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16% - до 1,9271 маната, курс рубля – на 1,15%- до 0,0263 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9271
|1 Российский рубль
|0.0263
|1 Австралийский доллар
|1.2095
|1 Аргентинское песо
|0.0425
|1 Белорусский рубль
|0.7989
|1 Бразильский реал
|0.4456
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1181
|100 Вон Республики Корея
|0.1502
|1 Чешская крона
|0.0751
|100 Чилийских песо
|0.2542
|1 Китайский юань
|0.2532
|1 Датская крона
|0.2582
|1 Грузинский лари
|0.6334
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2590
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1844
|1 Швейцарский франк
|1.6974
|1 Израильский шекель
|0.4725
|1 Канадский доллар
|1.2764
|1 Кувейтский динар
|5.5967
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4165
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0988
|1 Египетский фунт
|0.0977
|1 Норвежская крона
|0.1996
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4482
|1 Сингапурский доллар
|1.2578
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3670
|1 Турецкая лира
|0.3119
|1 Тайваньский доллар
|0.0552
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0629
|100 Японских йен
|1.5242
|1 Новозеландский доллар
|1.1673
|Золото (1 унция)
|2209.8130
|Серебро (1 унция)
|25.9990
|Платина (1 унция)
|1408.6540
|Палладий (1 унция)
|2631.8975
Economic DepartmentАвтор новости