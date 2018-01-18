Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2018)

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,45% - до 2,0734 маната, курс рубля - на 0,67%, до 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0734
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.3539
|1 Аргентинское песо
|0.0902
|1 Белорусский рубль
|0.8516
|1 Бразильский реал
|0.5276
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1380
|100 Вон Республики Корея
|0.1588
|1 Чешская крона
|0.0817
|100 Чилийских песо
|0.2806
|1 Китайский юань
|0.2641
|1 Датская крона
|0.2785
|1 Грузинский лари
|0.6680
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3500
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2113
|1 Швейцарский франк
|1.7626
|1 Израильский шекель
|0.4937
|1 Канадский доллар
|1.3655
|1 Кувейтский динар
|5.6541
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4295
|1 Мексиканское песо
|0.0906
|1 Молдавский лей
|0.1010
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2159
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4976
|1 Сингапурский доллар
|1.2836
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4457
|1 Турецкая лира
|0.4466
|1 Тайваньский доллар
|0.0575
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0593
|100 Японских йен
|1.5267
|1 Новозеландский доллар
|1.2374
|Золото (1 унция)
|2256,5682
|Серебро (1 унция)
|28,9609
|Платина (1 унция)
|1698,3319
|Палладий (1 унция)
|1896,6656
Namiq HüseynovАвтор новости
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