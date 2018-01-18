Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2018)

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,45% - до 2,0734 маната, курс рубля - на 0,67%, до 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0734 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.3539 1 Аргентинское песо 0.0902 1 Белорусский рубль 0.8516 1 Бразильский реал 0.5276 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1380 100 Вон Республики Корея 0.1588 1 Чешская крона 0.0817 100 Чилийских песо 0.2806 1 Китайский юань 0.2641 1 Датская крона 0.2785 1 Грузинский лари 0.6680 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.3500 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2113 1 Швейцарский франк 1.7626 1 Израильский шекель 0.4937 1 Канадский доллар 1.3655 1 Кувейтский динар 5.6541 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4295 1 Мексиканское песо 0.0906 1 Молдавский лей 0.1010 1 Египетский фунт 0.0961 1 Норвежская крона 0.2159 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4976 1 Сингапурский доллар 1.2836 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4457 1 Турецкая лира 0.4466 1 Тайваньский доллар 0.0575 1 Таджикский сомони 0.1926 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0593 100 Японских йен 1.5267 1 Новозеландский доллар 1.2374 Золото (1 унция) 2256,5682 Серебро (1 унция) 28,9609 Платина (1 унция) 1698,3319 Палладий (1 унция) 1896,6656