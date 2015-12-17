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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2015)

    1 доллар - 1,0499 манат

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0499 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,72% и составил 1,1394 манатов. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0149 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0499
    1 Евро 1.1394
    1 Российский рубль 0.0149
    1 Австралийский доллар 0.7540
    1 Аргентинское песо 0.1070
    100 Белорусских рублей 0.0057
    1 Бразильский реал 0.2696
    1 Дирхам ОАЭ 0.2859
    1 Южноафриканский рэнд 0.0699
    100 Вон Республики Корея 0.0889
    1 Чешская крона 0.0422
    100 Чилийских песо 0.1457
    1 Китайский юань 0.1620
    1 Датская крона 0.1527
    1 Грузинский лари 0.4393
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.5704
    100 Индонезийских рупий 0.0075
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1228
    1 Швейцарский франк 1.0551
    1 Израильский шекель 0.2705
    1 Канадский доллар 0.7612
    1 Кувейтский динар 3.4559
    1 Казахстанский тенге 0.0032
    1 Киргизский сом 0.0136
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2423
    1 Мексиканское песо 0.0617
    1 Молдавский лей 0.0534
    1 Египетский фунт 0.1341
    1 Норвежская крона 0.1191
    100 Узбекских сум 0.0378
    1 Польский злотый 0.2654
    1 Сингапурский доллар 0.7420
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4574
    1 Турецкая лира 0.3565
    1 Тайваньский доллар 0.0320
    1 Таджикский сомони 0.1584
    1 Новый туркменский манат 0.3088
    1 Украинская гривна 0.0445
    100 Японских йен 0.8576
    1 Новозеландский доллар 0.7072
    Золото (1 унция) 1128,9050
    Серебро (1 унция) 14,7721
    Платина (1 унция) 919,7124
    Палладий (1 унция) 601,5927
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