Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2015)

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0499 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,72% и составил 1,1394 манатов. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0149 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0499 1 Евро 1.1394 1 Российский рубль 0.0149 1 Австралийский доллар 0.7540 1 Аргентинское песо 0.1070 100 Белорусских рублей 0.0057 1 Бразильский реал 0.2696 1 Дирхам ОАЭ 0.2859 1 Южноафриканский рэнд 0.0699 100 Вон Республики Корея 0.0889 1 Чешская крона 0.0422 100 Чилийских песо 0.1457 1 Китайский юань 0.1620 1 Датская крона 0.1527 1 Грузинский лари 0.4393 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0158 1 Английский фунт стерлингов 1.5704 100 Индонезийских рупий 0.0075 100 Иранских риалов 0.0035 1 Шведская крона 0.1228 1 Швейцарский франк 1.0551 1 Израильский шекель 0.2705 1 Канадский доллар 0.7612 1 Кувейтский динар 3.4559 1 Казахстанский тенге 0.0032 1 Киргизский сом 0.0136 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2423 1 Мексиканское песо 0.0617 1 Молдавский лей 0.0534 1 Египетский фунт 0.1341 1 Норвежская крона 0.1191 100 Узбекских сум 0.0378 1 Польский злотый 0.2654 1 Сингапурский доллар 0.7420 1 Саудовский риял 0.2799 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4574 1 Турецкая лира 0.3565 1 Тайваньский доллар 0.0320 1 Таджикский сомони 0.1584 1 Новый туркменский манат 0.3088 1 Украинская гривна 0.0445 100 Японских йен 0.8576 1 Новозеландский доллар 0.7072 Золото (1 унция) 1128,9050 Серебро (1 унция) 14,7721 Платина (1 унция) 919,7124 Палладий (1 унция) 601,5927