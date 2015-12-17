Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2015)

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Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0499 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,72% и составил 1,1394 манатов. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0149 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0499
|1 Евро
|1.1394
|1 Российский рубль
|0.0149
|1 Австралийский доллар
|0.7540
|1 Аргентинское песо
|0.1070
|100 Белорусских рублей
|0.0057
|1 Бразильский реал
|0.2696
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2859
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0699
|100 Вон Республики Корея
|0.0889
|1 Чешская крона
|0.0422
|100 Чилийских песо
|0.1457
|1 Китайский юань
|0.1620
|1 Датская крона
|0.1527
|1 Грузинский лари
|0.4393
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5704
|100 Индонезийских рупий
|0.0075
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1228
|1 Швейцарский франк
|1.0551
|1 Израильский шекель
|0.2705
|1 Канадский доллар
|0.7612
|1 Кувейтский динар
|3.4559
|1 Казахстанский тенге
|0.0032
|1 Киргизский сом
|0.0136
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2423
|1 Мексиканское песо
|0.0617
|1 Молдавский лей
|0.0534
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1191
|100 Узбекских сум
|0.0378
|1 Польский злотый
|0.2654
|1 Сингапурский доллар
|0.7420
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4574
|1 Турецкая лира
|0.3565
|1 Тайваньский доллар
|0.0320
|1 Таджикский сомони
|0.1584
|1 Новый туркменский манат
|0.3088
|1 Украинская гривна
|0.0445
|100 Японских йен
|0.8576
|1 Новозеландский доллар
|0.7072
|Золото (1 унция)
|1128,9050
|Серебро (1 унция)
|14,7721
|Платина (1 унция)
|919,7124
|Палладий (1 унция)
|601,5927
Tural İbadlıАвтор новости