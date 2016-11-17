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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2016)

    1 Доллар США - 1,7039 манатов

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7039 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,42% - до 1,8225 маната. Курс рубля снизился на 0,75%, составив 0,0264 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7039
    1 Евро 1.8225
    1 Российский рубль 0.0264
    1 Австралийский доллар 1.2743
    1 Аргентинское песо 0.1099
    1 Белорусский рубль 0.8698
    1 Бразильский реал 0.4937
    1 Дирхам ОАЭ 0.4640
    1 Южноафриканский рэнд 0.1193
    100 Вон Республики Корея 0.1447
    1 Чешская крона 0.0674
    100 Чилийских песо 0.2523
    1 Китайский юань 0.2481
    1 Датская крона 0.2449
    1 Грузинский лари 0.6857
    1 Гонконгский доллар 0.2197
    1 Индийская рупия 0.0251
    1 Английский фунт стерлингов 2.1188
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1855
    1 Швейцарский франк 1.7013
    1 Израильский шекель 0.4424
    1 Канадский доллар 1.2687
    1 Кувейтский динар 5.5985
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3883
    1 Мексиканское песо 0.0844
    1 Молдавский лей 0.0854
    1 Египетский фунт 0.1082
    1 Норвежская крона 0.2011
    100 Узбекских сум 0.0544
    1 Польский злотый 0.4091
    1 Сингапурский доллар 1.2020
    1 Саудовский риал 0.4544
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3159
    1 Турецкая лира 0.5131
    1 Тайваньский доллар 0.0534
    1 Таджикский сомони 0.2163
    1 Новый туркменский манат 0.4875
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5627
    1 Новозеландский доллар 1.2097
    Золото (1 унция) 2094,4339
    Серебро (1 унция) 28,8811
    Платина (1 унция) 1596,5543
    Палладий (1 унция) 1219,9924

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