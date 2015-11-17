Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2015)

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,03% и составил 1,0509 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53% и составил 1,1202 маната.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,91% и составил 0,0160 маната.