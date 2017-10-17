Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2017)

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,26% - до 2,0028 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0297 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7003 1 Евро 2.0028 1 Российский рубль 0.0297 1 Австралийский доллар 1.3341 1 Аргентинское песо 0.0981 1 Белорусский рубль 0.8667 1 Бразильский реал 0.5361 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1275 100 Вон Республики Корея 0.1502 1 Чешская крона 0.0777 100 Чилийских песо 0.2746 1 Китайский юань 0.2575 1 Датская крона 0.2690 1 Грузинский лари 0.6853 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.2538 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2095 1 Швейцарский франк 1.7405 1 Израильский шекель 0.4860 1 Канадский доллар 1.3567 1 Кувейтский динар 5.6320 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4026 1 Мексиканское песо 0.0891 1 Молдавский лей 0.0978 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2148 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4737 1 Сингапурский доллар 1.2546 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4049 1 Турецкая лира 0.4659 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0641 100 Японских йен 1.5163 1 Новозеландский доллар 1.2778 Золото (1 унция) 2216,0010 Серебро (1 унция) 29,2316 Платина (1 унция) 1606,7835 Палладий (1 унция) 1710,5018