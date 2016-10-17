Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2016)

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,006% и составил 1,5969 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,40% - до 1,7543 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0253 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5969
|1 Евро
|1.7543
|1 Российский рубль
|0.0253
|1 Австралийский доллар
|1.2136
|1 Аргентинское песо
|0.1053
|1 Белорусский рубль
|0.8309
|1 Бразильский реал
|0.4984
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4348
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1115
|100 Вон Республики Корея
|0.1400
|1 Чешская крона
|0.0649
|100 Чилийских песо
|0.2381
|1 Китайский юань
|0.2371
|1 Датская крона
|0.2358
|1 Грузинский лари
|0.6747
|1 Гонконгский доллар
|0.2058
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Английский фунт стерлингов
|1.9419
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1807
|1 Швейцарский франк
|1.6141
|1 Израильский шекель
|0.4182
|1 Канадский доллар
|1.2134
|1 Кувейтский динар
|5.2720
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0233
|100 Ливанских фунтов
|0.1058
|1 Малазийский ринггит
|0.3784
|1 Мексиканское песо
|0.0841
|1 Молдавский лей
|0.0809
|1 Египетский фунт
|0.1798
|1 Норвежская крона
|0.1941
|100 Узбекских сум
|0.0524
|1 Польский злотый
|0.4068
|1 Сингапурский доллар
|1.1475
|1 Саудовский риал
|0.4258
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2016
|1 Турецкая лира
|0.5158
|1 Тайваньский доллар
|0.0502
|1 Таджикский сомони
|0.2034
|1 Новый туркменский манат
|0.4579
|1 Украинская гривна
|0.0619
|100 Японских йен
|1.5325
|1 Новозеландский доллар
|1.1352
|Золото (1 унция)
|1998,9196
|Серебро (1 унция)
|27,8356
|Платина (1 унция)
|1489,9077
|Палладий (1 унция)
|1025,2098
Tural İbadlıАвтор новости
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