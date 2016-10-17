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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2016)

    1 доллар США - 1,5969 маната

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,006% и составил 1,5969 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,40% - до 1,7543 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0253 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5969
    1 Евро 1.7543
    1 Российский рубль 0.0253
    1 Австралийский доллар 1.2136
    1 Аргентинское песо 0.1053
    1 Белорусский рубль 0.8309
    1 Бразильский реал 0.4984
    1 Дирхам ОАЭ 0.4348
    1 Южноафриканский рэнд 0.1115
    100 Вон Республики Корея 0.1400
    1 Чешская крона 0.0649
    100 Чилийских песо 0.2381
    1 Китайский юань 0.2371
    1 Датская крона 0.2358
    1 Грузинский лари 0.6747
    1 Гонконгский доллар 0.2058
    1 Индийская рупия 0.0239
    1 Английский фунт стерлингов 1.9419
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1807
    1 Швейцарский франк 1.6141
    1 Израильский шекель 0.4182
    1 Канадский доллар 1.2134
    1 Кувейтский динар 5.2720
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0233
    100 Ливанских фунтов 0.1058
    1 Малазийский ринггит 0.3784
    1 Мексиканское песо 0.0841
    1 Молдавский лей 0.0809
    1 Египетский фунт 0.1798
    1 Норвежская крона 0.1941
    100 Узбекских сум 0.0524
    1 Польский злотый 0.4068
    1 Сингапурский доллар 1.1475
    1 Саудовский риал 0.4258
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2016
    1 Турецкая лира 0.5158
    1 Тайваньский доллар 0.0502
    1 Таджикский сомони 0.2034
    1 Новый туркменский манат 0.4579
    1 Украинская гривна 0.0619
    100 Японских йен 1.5325
    1 Новозеландский доллар 1.1352
    Золото (1 унция) 1998,9196
    Серебро (1 унция) 27,8356
    Платина (1 унция) 1489,9077
    Палладий (1 унция) 1025,2098

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