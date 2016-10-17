Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2016)

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,006% и составил 1,5969 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,40% - до 1,7543 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0253 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5969 1 Евро 1.7543 1 Российский рубль 0.0253 1 Австралийский доллар 1.2136 1 Аргентинское песо 0.1053 1 Белорусский рубль 0.8309 1 Бразильский реал 0.4984 1 Дирхам ОАЭ 0.4348 1 Южноафриканский рэнд 0.1115 100 Вон Республики Корея 0.1400 1 Чешская крона 0.0649 100 Чилийских песо 0.2381 1 Китайский юань 0.2371 1 Датская крона 0.2358 1 Грузинский лари 0.6747 1 Гонконгский доллар 0.2058 1 Индийская рупия 0.0239 1 Английский фунт стерлингов 1.9419 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1807 1 Швейцарский франк 1.6141 1 Израильский шекель 0.4182 1 Канадский доллар 1.2134 1 Кувейтский динар 5.2720 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0233 100 Ливанских фунтов 0.1058 1 Малазийский ринггит 0.3784 1 Мексиканское песо 0.0841 1 Молдавский лей 0.0809 1 Египетский фунт 0.1798 1 Норвежская крона 0.1941 100 Узбекских сум 0.0524 1 Польский злотый 0.4068 1 Сингапурский доллар 1.1475 1 Саудовский риал 0.4258 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2016 1 Турецкая лира 0.5158 1 Тайваньский доллар 0.0502 1 Таджикский сомони 0.2034 1 Новый туркменский манат 0.4579 1 Украинская гривна 0.0619 100 Японских йен 1.5325 1 Новозеландский доллар 1.1352 Золото (1 унция) 1998,9196 Серебро (1 унция) 27,8356 Платина (1 унция) 1489,9077 Палладий (1 унция) 1025,2098