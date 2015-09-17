​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2015)

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,01% - до 1,0477 манатов.
Как сообщает Report, евро выросло на 0,07% - до 1,1838 манатов.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,91% и составил 0,0160 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0477
|1 Евро
|1.1838
|1 Российский рубль
|0.0160
|1 Австралийский доллар
|0.7539
|1 Аргентинское песо
|0.1118
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2736
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2852
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0789
|100 Вон Республики Корея
|0.0895
|1 Чешская крона
|0.0437
|100 Чилийских песо
|0.1547
|1 Китайский юань
|0.1646
|1 Датская крона
|0.1587
|1 Грузинский лари
|0.4259
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6245
|100 Индонезийских рупий
|0.0072
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1270
|1 Швейцарский франк
|1.0791
|1 Израильский шекель
|0.2716
|1 Канадский доллар
|0.7953
|1 Кувейтский динар
|3.4677
|1 Казахстанский тенге
|0.0037
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0694
|1 Малазийский ринггит
|0.2465
|1 Мексиканское песо
|0.0634
|1 Молдавский лей
|0.0524
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1286
|100 Узбекских сум
|0.0401
|1 Польский злотый
|0.2815
|1 Сингапурский доллар
|0.7489
|1 Саудовский риал
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4735
|1 Турецкая лира
|0.3490
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1646
|1 Новый туркменский манат
|0.2993
|1 Украинская гривна
|0.0485
|100 Японских йен
|0.8692
|1 Новозеландский доллар
|0.6663
|Золото (1 унция)
|1174,27
|Серебро (1 унция)
|15,6170
|Платина (1 унция)
|1019,46
|Палладий (1 унция)
|638,3112
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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