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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2015)

    1 Доллар США = 1.0477 манатов

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,01% - до 1,0477 манатов.

    Как сообщает Report, евро выросло на 0,07% - до 1,1838 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,91% и составил 0,0160 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0477
    1 Евро 1.1838
    1 Российский рубль 0.0160
    1 Австралийский доллар 0.7539
    1 Аргентинское песо 0.1118
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2736
    1 Дирхам ОАЭ 0.2852
    1 Южноафриканский рэнд 0.0789
    100 Вон Республики Корея 0.0895
    1 Чешская крона 0.0437
    100 Чилийских песо 0.1547
    1 Китайский юань 0.1646
    1 Датская крона 0.1587
    1 Грузинский лари 0.4259
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.6245
    100 Индонезийских рупий 0.0072
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1270
    1 Швейцарский франк 1.0791
    1 Израильский шекель 0.2716
    1 Канадский доллар 0.7953
    1 Кувейтский динар 3.4677
    1 Казахстанский тенге 0.0037
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0694
    1 Малазийский ринггит 0.2465
    1 Мексиканское песо 0.0634
    1 Молдавский лей 0.0524
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1286
    100 Узбекских сум 0.0401
    1 Польский злотый 0.2815
    1 Сингапурский доллар 0.7489
    1 Саудовский риал 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4735
    1 Турецкая лира 0.3490
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1646
    1 Новый туркменский манат 0.2993
    1 Украинская гривна 0.0485
    100 Японских йен 0.8692
    1 Новозеландский доллар 0.6663
    Золото (1 унция) 1174,27
    Серебро (1 унция) 15,6170
    Платина (1 унция) 1019,46
    Палладий (1 унция) 638,3112
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