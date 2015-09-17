​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2015)

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,01% - до 1,0477 манатов.

Как сообщает Report, евро выросло на 0,07% - до 1,1838 манатов.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,91% и составил 0,0160 манатов.