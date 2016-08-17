Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2016)

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,25% и составил 1,6164 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,90% и составил 1,8212 маната. Курс рубля вырос на 0,80% и составил 0,0253 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6164
|1 Евро
|1.8212
|1 Российский рубль
|0.0253
|1 Австралийский доллар
|1.2400
|1 Аргентинское песо
|0.1102
|1 Белорусский рубль
|0.8332
|1 Бразильский реал
|0.5047
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4401
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1202
|100 Вон Республики Корея
|0.1460
|1 Чешская крона
|0.0674
|100 Чилийских песо
|0.2487
|1 Китайский юань
|0.2437
|1 Датская крона
|0.2447
|1 Грузинский лари
|0.6949
|1 Гонконгский доллар
|0.2084
|1 Индийская рупия
|0.0242
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1055
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1919
|1 Швейцарский франк
|1.6783
|1 Израильский шекель
|0.4274
|1 Канадский доллар
|1.2556
|1 Кувейтский динар
|5.3617
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1073
|1 Малазийский ринггит
|0.4038
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.0821
|1 Египетский фунт
|0.1820
|1 Норвежская крона
|0.1970
|100 Узбекских сум
|0.0542
|1 Польский злотый
|0.4261
|1 Сингапурский доллар
|1.2025
|1 Саудовский риал
|0.4310
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2664
|1 Турецкая лира
|0.5508
|1 Тайваньский доллар
|0.0513
|1 Таджикский сомони
|0.2059
|1 Новый туркменский манат
|0.4624
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.6027
|1 Новозеландский доллар
|1.1729
|Золото (1 унция)
|2172,4416
|Серебро (1 унция)
|31,9239
|Платина (1 унция)
|1816,8336
|Палладий (1 унция)
|1133,0964
Tural İbadlıАвтор новости
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