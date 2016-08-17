Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2016)

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,25% и составил 1,6164 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,90% и составил 1,8212 маната. Курс рубля вырос на 0,80% и составил 0,0253 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6164 1 Евро 1.8212 1 Российский рубль 0.0253 1 Австралийский доллар 1.2400 1 Аргентинское песо 0.1102 1 Белорусский рубль 0.8332 1 Бразильский реал 0.5047 1 Дирхам ОАЭ 0.4401 1 Южноафриканский рэнд 0.1202 100 Вон Республики Корея 0.1460 1 Чешская крона 0.0674 100 Чилийских песо 0.2487 1 Китайский юань 0.2437 1 Датская крона 0.2447 1 Грузинский лари 0.6949 1 Гонконгский доллар 0.2084 1 Индийская рупия 0.0242 1 Английский фунт стерлингов 2.1055 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1919 1 Швейцарский франк 1.6783 1 Израильский шекель 0.4274 1 Канадский доллар 1.2556 1 Кувейтский динар 5.3617 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1073 1 Малазийский ринггит 0.4038 1 Мексиканское песо 0.0893 1 Молдавский лей 0.0821 1 Египетский фунт 0.1820 1 Норвежская крона 0.1970 100 Узбекских сум 0.0542 1 Польский злотый 0.4261 1 Сингапурский доллар 1.2025 1 Саудовский риал 0.4310 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2664 1 Турецкая лира 0.5508 1 Тайваньский доллар 0.0513 1 Таджикский сомони 0.2059 1 Новый туркменский манат 0.4624 1 Украинская гривна 0.0648 100 Японских йен 1.6027 1 Новозеландский доллар 1.1729 Золото (1 унция) 2172,4416 Серебро (1 унция) 31,9239 Платина (1 унция) 1816,8336 Палладий (1 унция) 1133,0964