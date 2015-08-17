​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2015)

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,03% до 1,0488 манатов.
Как сообщает Report, евро подешевело на 0,51% - до 1,1633 манатов.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,62% и составил 0,0161 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0488
|1 Евро
|1.1633
|1 Российский рубль
|0.0161
|1 Австралийский доллар
|0.7738
|1 Аргентинское песо
|0.1135
|100 Белорусских рублей
|0.0066
|1 Бразильский реал
|0.3007
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0817
|100 Вон Республики Корея
|0.0887
|1 Чешская крона
|0.0430
|100 Чилийских песо
|0.1530
|1 Китайский юань
|0.1640
|1 Датская крона
|0.1559
|1 Грузинский лари
|0.4513
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6413
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1231
|1 Швейцарский франк
|1.0725
|1 Израильский шекель
|0.2776
|1 Канадский доллар
|0.8001
|1 Кувейтский динар
|3.4657
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2548
|1 Мексиканское песо
|0.0639
|1 Молдавский лей
|0.0555
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1270
|100 Узбекских сум
|0.0406
|1 Польский злотый
|0.2780
|1 Сингапурский доллар
|0.7447
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4721
|1 Турецкая лира
|0.3696
|1 Тайваньский доллар
|0.0325
|1 Таджикский сомони
|0.1670
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0476
|100 Японских йен
|0.8433
|1 Новозеландский доллар
|0.6859
|Золото (1 унция)
|1172,8206
|Серебро (1 унция)
|15,9522
|Платина (1 унция)
|1045,6536
|Палладий (1 унция)
|653,4024
Tural İbadlıАвтор новости
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