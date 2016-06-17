​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2016)

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1, 5180 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,05% и составил 1,7074 маната. Курс рубля упал на 0,43% и составил 0,0231 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5180
|1 Евро
|1.7074
|1 Российский рубль
|0.0231
|1 Австралийский доллар
|1.1201
|1 Аргентинское песо
|0.1092
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4382
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4133
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0990
|100 Вон Республики Корея
|0.1294
|1 Чешская крона
|0.0631
|100 Чилийских песо
|0.2205
|1 Китайский юань
|0.2304
|1 Датская крона
|0.2296
|1 Грузинский лари
|0.7057
|1 Гонконгский доллар
|0.1956
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1622
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1824
|1 Швейцарский франк
|1.5742
|1 Израильский шекель
|0.3925
|1 Канадский доллар
|1.1735
|1 Кувейтский динар
|5.0387
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0224
|100 Ливанских фунтов
|0.1007
|1 Малазийский ринггит
|0.3701
|1 Мексиканское песо
|0.0803
|1 Молдавский лей
|0.0767
|1 Египетский фунт
|0.1709
|1 Норвежская крона
|0.1815
|100 Узбекских сум
|0.0517
|1 Польский злотый
|0.3866
|1 Сингапурский доллар
|1.1249
|1 Саудовский риал
|0.4048
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1361
|1 Турецкая лира
|0.5184
|1 Тайваньский доллар
|0.0469
|1 Таджикский сомони
|0.1933
|1 Новый туркменский манат
|0.4509
|1 Украинская гривна
|0.0610
|100 Японских йен
|1.4563
|1 Новозеландский доллар
|1.0691
|Золото (1 унция)
|1989,7185
|Серебро (1 унция)
|26,2766
|Платина (1 унция)
|1495,2300
|Палладий (1 унция)
|819,7200
Tural İbadlıАвтор новости
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