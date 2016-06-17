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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2016)

    1 доллар США - 1,5180 маната

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1, 5180 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,05% и составил 1,7074 маната. Курс рубля упал на 0,43% и составил 0,0231 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5180
    1 Евро 1.7074
    1 Российский рубль 0.0231
    1 Австралийский доллар 1.1201
    1 Аргентинское песо 0.1092
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4382
    1 Дирхам ОАЭ 0.4133
    1 Южноафриканский рэнд 0.0990
    100 Вон Республики Корея 0.1294
    1 Чешская крона 0.0631
    100 Чилийских песо 0.2205
    1 Китайский юань 0.2304
    1 Датская крона 0.2296
    1 Грузинский лари 0.7057
    1 Гонконгский доллар 0.1956
    1 Индийская рупия 0.0226
    1 Английский фунт стерлингов 2.1622
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1824
    1 Швейцарский франк 1.5742
    1 Израильский шекель 0.3925
    1 Канадский доллар 1.1735
    1 Кувейтский динар 5.0387
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0224
    100 Ливанских фунтов 0.1007
    1 Малазийский ринггит 0.3701
    1 Мексиканское песо 0.0803
    1 Молдавский лей 0.0767
    1 Египетский фунт 0.1709
    1 Норвежская крона 0.1815
    100 Узбекских сум 0.0517
    1 Польский злотый 0.3866
    1 Сингапурский доллар 1.1249
    1 Саудовский риал 0.4048
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1361
    1 Турецкая лира 0.5184
    1 Тайваньский доллар 0.0469
    1 Таджикский сомони 0.1933
    1 Новый туркменский манат 0.4509
    1 Украинская гривна 0.0610
    100 Японских йен 1.4563
    1 Новозеландский доллар 1.0691
    Золото (1 унция) 1989,7185
    Серебро (1 унция) 26,2766
    Платина (1 унция) 1495,2300
    Палладий (1 унция) 819,7200

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