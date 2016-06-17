​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2016)

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1, 5180 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,05% и составил 1,7074 маната. Курс рубля упал на 0,43% и составил 0,0231 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5180 1 Евро 1.7074 1 Российский рубль 0.0231 1 Австралийский доллар 1.1201 1 Аргентинское песо 0.1092 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4382 1 Дирхам ОАЭ 0.4133 1 Южноафриканский рэнд 0.0990 100 Вон Республики Корея 0.1294 1 Чешская крона 0.0631 100 Чилийских песо 0.2205 1 Китайский юань 0.2304 1 Датская крона 0.2296 1 Грузинский лари 0.7057 1 Гонконгский доллар 0.1956 1 Индийская рупия 0.0226 1 Английский фунт стерлингов 2.1622 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1824 1 Швейцарский франк 1.5742 1 Израильский шекель 0.3925 1 Канадский доллар 1.1735 1 Кувейтский динар 5.0387 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0224 100 Ливанских фунтов 0.1007 1 Малазийский ринггит 0.3701 1 Мексиканское песо 0.0803 1 Молдавский лей 0.0767 1 Египетский фунт 0.1709 1 Норвежская крона 0.1815 100 Узбекских сум 0.0517 1 Польский злотый 0.3866 1 Сингапурский доллар 1.1249 1 Саудовский риал 0.4048 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1361 1 Турецкая лира 0.5184 1 Тайваньский доллар 0.0469 1 Таджикский сомони 0.1933 1 Новый туркменский манат 0.4509 1 Украинская гривна 0.0610 100 Японских йен 1.4563 1 Новозеландский доллар 1.0691 Золото (1 унция) 1989,7185 Серебро (1 унция) 26,2766 Платина (1 унция) 1495,2300 Палладий (1 унция) 819,7200