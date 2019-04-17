​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,9216 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9216
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.2223
|1 Аргентинское песо
|0.0401
|1 Белорусский рубль
|0.8084
|1 Бразильский реал
|0.4354
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1214
|100 Вон Республики Корея
|0.1495
|1 Чешская крона
|0.0748
|100 Чилийских песо
|0.2565
|1 Китайский юань
|0.2536
|1 Датская крона
|0.2574
|1 Грузинский лари
|0.6316
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2201
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1839
|1 Швейцарский франк
|1.6881
|1 Израильский шекель
|0.4767
|1 Канадский доллар
|1.2741
|1 Кувейтский динар
|5.5927
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4102
|1 Мексиканское песо
|0.0901
|1 Молдавский лей
|0.0951
|1 Египетский фунт
|0.0982
|1 Норвежская крона
|0.2004
|100 Узбекских сум
|0.0203
|1 Польский злотый
|0.4494
|1 Сингапурский доллар
|1.2557
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3629
|1 Турецкая лира
|0.2941
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0636
|100 Японских йен
|1.5184
|1 Новозеландский доллар
|1.1444
|Золото (1 унция)
|2172.0475
|Серебро (1 унция)
|25.5532
|Платина (1 унция)
|1498.9155
|Палладий (1 унция)
|2308.1495
Tural İbadlıАвтор новости