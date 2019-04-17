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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,9216 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9216
1 Российский рубль 0.0265
1 Австралийский доллар 1.2223
1 Аргентинское песо 0.0401
1 Белорусский рубль 0.8084
1 Бразильский реал 0.4354
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1214
100 Вон Республики Корея 0.1495
1 Чешская крона 0.0748
100 Чилийских песо 0.2565
1 Китайский юань 0.2536
1 Датская крона 0.2574
1 Грузинский лари 0.6316
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.2201
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1839
1 Швейцарский франк 1.6881
1 Израильский шекель 0.4767
1 Канадский доллар 1.2741
1 Кувейтский динар 5.5927
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.4102
1 Мексиканское песо 0.0901
1 Молдавский лей 0.0951
1 Египетский фунт 0.0982
1 Норвежская крона 0.2004
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4494
1 Сингапурский доллар 1.2557
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3629
1 Турецкая лира 0.2941
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0636
100 Японских йен 1.5184
1 Новозеландский доллар 1.1444
Золото (1 унция) 2172.0475
Серебро (1 унция) 25.5532
Платина (1 унция) 1498.9155
Палладий (1 унция) 2308.1495
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