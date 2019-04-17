​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,9216 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9216 1 Российский рубль 0.0265 1 Австралийский доллар 1.2223 1 Аргентинское песо 0.0401 1 Белорусский рубль 0.8084 1 Бразильский реал 0.4354 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1214 100 Вон Республики Корея 0.1495 1 Чешская крона 0.0748 100 Чилийских песо 0.2565 1 Китайский юань 0.2536 1 Датская крона 0.2574 1 Грузинский лари 0.6316 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.2201 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1839 1 Швейцарский франк 1.6881 1 Израильский шекель 0.4767 1 Канадский доллар 1.2741 1 Кувейтский динар 5.5927 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4102 1 Мексиканское песо 0.0901 1 Молдавский лей 0.0951 1 Египетский фунт 0.0982 1 Норвежская крона 0.2004 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4494 1 Сингапурский доллар 1.2557 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3629 1 Турецкая лира 0.2941 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0636 100 Японских йен 1.5184 1 Новозеландский доллар 1.1444 Золото (1 унция) 2172.0475 Серебро (1 унция) 25.5532 Платина (1 унция) 1498.9155 Палладий (1 унция) 2308.1495