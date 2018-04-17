Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2018)

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41%, до 2,1051 маната, курс рубля повысился на 2,97%, до 0,0277 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.1051
|1 Российский рубль
|0.0277
|1 Австралийский доллар
|1.3203
|1 Аргентинское песо
|0.0841
|1 Белорусский рубль
|0.8331
|1 Бразильский реал
|0.4973
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1411
|100 Вон Республики Корея
|0.1592
|1 Чешская крона
|0.0833
|100 Чилийских песо
|0.2850
|1 Китайский юань
|0.2706
|1 Датская крона
|0.2826
|1 Грузинский лари
|0.7040
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0259
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4382
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.2022
|1 Швейцарский франк
|1.7698
|1 Израильский шекель
|0.4819
|1 Канадский доллар
|1.3520
|1 Кувейтский динар
|5.6719
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4373
|1 Мексиканское песо
|0.0944
|1 Молдавский лей
|0.1037
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2188
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.5069
|1 Сингапурский доллар
|1.2980
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4762
|1 Турецкая лира
|0.4150
|1 Тайваньский доллар
|0.0578
|1 Таджикский сомони
|0.1922
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0652
|100 Японских йен
|1.5879
|1 Новозеландский доллар
|1.2484
|Золото (1 унция)
|2285.8625
|Серебро (1 унция)
|28.3502
|Платина (1 унция)
|1583.2270
|Палладий (1 унция)
|1711.4750
Economic DepartmentАвтор новости