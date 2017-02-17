Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2017)

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,32% и составил 1,7352 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,90% - до 1,8522 маната. Курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7352
|1 Евро
|1.8522
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.3377
|1 Аргентинское песо
|0.1125
|1 Белорусский рубль
|0.9297
|1 Бразильский реал
|0.5617
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4724
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1334
|100 Вон Республики Корея
|0.1514
|1 Чешская крона
|0.0686
|100 Чилийских песо
|0.2715
|1 Китайский юань
|0.2527
|1 Датская крона
|0.2492
|1 Грузинский лари
|0.6567
|1 Гонконгский доллар
|0.2236
|1 Индийская рупия
|0.0259
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1704
|100 Индонезийских рупий
|0.0130
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1960
|1 Швейцарский франк
|1.7400
|1 Израильский шекель
|0.4667
|1 Канадский доллар
|1.3285
|1 Кувейтский динар
|5.6808
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1150
|1 Малазийский ринггит
|0.3892
|1 Мексиканское песо
|0.0850
|1 Молдавский лей
|0.0868
|1 Египетский фунт
|0.1082
|1 Норвежская крона
|0.2095
|100 Узбекских сум
|0.0525
|1 Польский злотый
|0.4294
|1 Сингапурский доллар
|1.2243
|1 Саудовский риал
|0.4627
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3502
|1 Турецкая лира
|0.4728
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.2152
|1 Новый туркменский манат
|0.4966
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5308
|1 Новозеландский доллар
|1.2500
|Золото (1 унция)
|2152,6024
|Серебро (1 унция)
|31,2683
|Платина (1 унция)
|1757,7576
|Палладий (1 унция)
|1372,5432
Tural İbadlıАвтор новости
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