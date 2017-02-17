 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2017)

    1 доллар США - 1,7352 маната

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,32% и составил 1,7352 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,90% - до 1,8522 маната. Курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7352
    1 Евро 1.8522
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.3377
    1 Аргентинское песо 0.1125
    1 Белорусский рубль 0.9297
    1 Бразильский реал 0.5617
    1 Дирхам ОАЭ 0.4724
    1 Южноафриканский рэнд 0.1334
    100 Вон Республики Корея 0.1514
    1 Чешская крона 0.0686
    100 Чилийских песо 0.2715
    1 Китайский юань 0.2527
    1 Датская крона 0.2492
    1 Грузинский лари 0.6567
    1 Гонконгский доллар 0.2236
    1 Индийская рупия 0.0259
    1 Английский фунт стерлингов 2.1704
    100 Индонезийских рупий 0.0130
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1960
    1 Швейцарский франк 1.7400
    1 Израильский шекель 0.4667
    1 Канадский доллар 1.3285
    1 Кувейтский динар 5.6808
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1150
    1 Малазийский ринггит 0.3892
    1 Мексиканское песо 0.0850
    1 Молдавский лей 0.0868
    1 Египетский фунт 0.1082
    1 Норвежская крона 0.2095
    100 Узбекских сум 0.0525
    1 Польский злотый 0.4294
    1 Сингапурский доллар 1.2243
    1 Саудовский риал 0.4627
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3502
    1 Турецкая лира 0.4728
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.2152
    1 Новый туркменский манат 0.4966
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.5308
    1 Новозеландский доллар 1.2500
    Золото (1 унция) 2152,6024
    Серебро (1 унция) 31,2683
    Платина (1 унция) 1757,7576
    Палладий (1 унция) 1372,5432
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi