Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2017)

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,32% и составил 1,7352 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,90% - до 1,8522 маната. Курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7352 1 Евро 1.8522 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.3377 1 Аргентинское песо 0.1125 1 Белорусский рубль 0.9297 1 Бразильский реал 0.5617 1 Дирхам ОАЭ 0.4724 1 Южноафриканский рэнд 0.1334 100 Вон Республики Корея 0.1514 1 Чешская крона 0.0686 100 Чилийских песо 0.2715 1 Китайский юань 0.2527 1 Датская крона 0.2492 1 Грузинский лари 0.6567 1 Гонконгский доллар 0.2236 1 Индийская рупия 0.0259 1 Английский фунт стерлингов 2.1704 100 Индонезийских рупий 0.0130 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1960 1 Швейцарский франк 1.7400 1 Израильский шекель 0.4667 1 Канадский доллар 1.3285 1 Кувейтский динар 5.6808 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0250 100 Ливанских фунтов 0.1150 1 Малазийский ринггит 0.3892 1 Мексиканское песо 0.0850 1 Молдавский лей 0.0868 1 Египетский фунт 0.1082 1 Норвежская крона 0.2095 100 Узбекских сум 0.0525 1 Польский злотый 0.4294 1 Сингапурский доллар 1.2243 1 Саудовский риал 0.4627 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3502 1 Турецкая лира 0.4728 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.2152 1 Новый туркменский манат 0.4966 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5308 1 Новозеландский доллар 1.2500 Золото (1 унция) 2152,6024 Серебро (1 унция) 31,2683 Платина (1 унция) 1757,7576 Палладий (1 унция) 1372,5432