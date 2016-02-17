Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2016)

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,5675 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,10% и составил 1,7506 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,47% и составил 0,0201 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5675
|1 Евро
|1.7506
|1 Российский рубль
|0.0201
|1 Австралийский доллар
|1.1114
|1 Аргентинское песо
|0.1059
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3854
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4268
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0992
|100 Вон Республики Корея
|0.1279
|1 Чешская крона
|0.0648
|100 Чилийских песо
|0.2211
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2345
|1 Грузинский лари
|0.6270
|1 Гонконгский доллар
|0.2012
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2401
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1847
|1 Швейцарский франк
|1.5894
|1 Израильский шекель
|0.4019
|1 Канадский доллар
|1.1301
|1 Кувейтский динар
|5.2414
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0208
|100 Ливанских фунтов
|0.1039
|1 Малазийский ринггит
|0.3721
|1 Мексиканское песо
|0.0828
|1 Молдавский лей
|0.0781
|1 Египетский фунт
|0.2002
|1 Норвежская крона
|0.1819
|100 Узбекских сум
|0.0553
|1 Польский злотый
|0.3970
|1 Сингапурский доллар
|1.1147
|1 Саудовский риал
|0.4179
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1915
|1 Турецкая лира
|0.5260
|1 Тайваньский доллар
|0.0471
|1 Таджикский сомони
|0.1992
|1 Новый туркменский манат
|0.4616
|1 Украинская гривна
|0.0585
|100 Японских йен
|1.3786
|1 Новозеландский доллар
|1.0293
|Золото (1 унция)
|1895,8913
|Серебро (1 унция)
|24,0188
|Платина (1 унция)
|1462,4775
|Палладий (1 унция)
|797,8575
Economic DepartmentАвтор новости
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