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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2018)

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 1,52% - до 2,0827 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0827
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.3525
    1 Аргентинское песо 0.0900
    1 Белорусский рубль 0.8517
    1 Бразильский реал 0.5273
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1382
    100 Вон Республики Корея 0.1593
    1 Чешская крона 0.0819
    100 Чилийских песо 0.2799
    1 Китайский юань 0.2642
    1 Датская крона 0.2796
    1 Грузинский лари 0.6680
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.3425
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2113
    1 Швейцарский франк 1.7664
    1 Израильский шекель 0.4955
    1 Канадский доллар 1.3655
    1 Кувейтский динар 5.6569
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4301
    1 Мексиканское песо 0.0905
    1 Молдавский лей 0.1004
    1 Египетский фунт 0.0959
    1 Норвежская крона 0.2157
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4986
    1 Сингапурский доллар 1.2851
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4458
    1 Турецкая лира 0.4471
    1 Тайваньский доллар 0.0575
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0594
    100 Японских йен 1.5338
    1 Новозеландский доллар 1.2309
    Золото (1 унция) 2270,0415
    Серебро (1 унция) 29,1633
    Платина (1 унция) 1698,1619
    Палладий (1 унция) 1876,1199
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