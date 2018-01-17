Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2018)

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 1,52% - до 2,0827 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0827
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.3525
|1 Аргентинское песо
|0.0900
|1 Белорусский рубль
|0.8517
|1 Бразильский реал
|0.5273
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1382
|100 Вон Республики Корея
|0.1593
|1 Чешская крона
|0.0819
|100 Чилийских песо
|0.2799
|1 Китайский юань
|0.2642
|1 Датская крона
|0.2796
|1 Грузинский лари
|0.6680
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3425
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2113
|1 Швейцарский франк
|1.7664
|1 Израильский шекель
|0.4955
|1 Канадский доллар
|1.3655
|1 Кувейтский динар
|5.6569
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4301
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.1004
|1 Египетский фунт
|0.0959
|1 Норвежская крона
|0.2157
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4986
|1 Сингапурский доллар
|1.2851
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4458
|1 Турецкая лира
|0.4471
|1 Тайваньский доллар
|0.0575
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0594
|100 Японских йен
|1.5338
|1 Новозеландский доллар
|1.2309
|Золото (1 унция)
|2270,0415
|Серебро (1 унция)
|29,1633
|Платина (1 унция)
|1698,1619
|Палладий (1 унция)
|1876,1199
Namiq HüseynovАвтор новости
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