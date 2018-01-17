Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2018)

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 1,52% - до 2,0827 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0827 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.3525 1 Аргентинское песо 0.0900 1 Белорусский рубль 0.8517 1 Бразильский реал 0.5273 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1382 100 Вон Республики Корея 0.1593 1 Чешская крона 0.0819 100 Чилийских песо 0.2799 1 Китайский юань 0.2642 1 Датская крона 0.2796 1 Грузинский лари 0.6680 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.3425 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2113 1 Швейцарский франк 1.7664 1 Израильский шекель 0.4955 1 Канадский доллар 1.3655 1 Кувейтский динар 5.6569 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4301 1 Мексиканское песо 0.0905 1 Молдавский лей 0.1004 1 Египетский фунт 0.0959 1 Норвежская крона 0.2157 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4986 1 Сингапурский доллар 1.2851 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4458 1 Турецкая лира 0.4471 1 Тайваньский доллар 0.0575 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0594 100 Японских йен 1.5338 1 Новозеландский доллар 1.2309 Золото (1 унция) 2270,0415 Серебро (1 унция) 29,1633 Платина (1 унция) 1698,1619 Палладий (1 унция) 1876,1199