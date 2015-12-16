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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2015)

    1 Доллар США - 1,0495 манатов

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0495 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,74% и составил 1,1477 манатов. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0149 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0495
    1 Евро 1.1477
    1 Российский рубль 0.0149
    1 Австралийский доллар 0.7560
    1 Аргентинское песо 0.1074
    100 Белорусских рублей 0.0057
    1 Бразильский реал 0.2686
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0703
    100 Вон Республики Корея 0.0891
    1 Чешская крона 0.0425
    100 Чилийских песо 0.1477
    1 Китайский юань 0.1623
    1 Датская крона 0.1538
    1 Грузинский лари 0.4395
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0157
    1 Английский фунт стерлингов 1.5792
    100 Индонезийских рупий 0.0075
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1235
    1 Швейцарский франк 1.0596
    1 Израильский шекель 0.2708
    1 Канадский доллар 0.7638
    1 Кувейтский динар 3.4581
    1 Казахстанский тенге 0.0032
    1 Киргизский сом 0.0136
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2436
    1 Мексиканское песо 0.0613
    1 Молдавский лей 0.0533
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1209
    100 Узбекских сум 0.0378
    1 Польский злотый 0.2663
    1 Сингапурский доллар 0.7462
    1 Саудовский риал 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4628
    1 Турецкая лира 0.3539
    1 Тайваньский доллар 0.0320
    1 Таджикский сомони 0.1583
    1 Новый туркменский манат 0.3087
    1 Украинская гривна 0.0443
    100 Японских йен 0.8610
    1 Новозеландский доллар 0.7093
    Золото (1 унция) 1114,0443
    Серебро (1 унция) 14,5146
    Платина (1 унция) 894,1740
    Палладий (1 унция) 585,6210

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