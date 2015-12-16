​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2015)

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0495 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,74% и составил 1,1477 манатов. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0149 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0495
|1 Евро
|1.1477
|1 Российский рубль
|0.0149
|1 Австралийский доллар
|0.7560
|1 Аргентинское песо
|0.1074
|100 Белорусских рублей
|0.0057
|1 Бразильский реал
|0.2686
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0703
|100 Вон Республики Корея
|0.0891
|1 Чешская крона
|0.0425
|100 Чилийских песо
|0.1477
|1 Китайский юань
|0.1623
|1 Датская крона
|0.1538
|1 Грузинский лари
|0.4395
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0157
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5792
|100 Индонезийских рупий
|0.0075
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1235
|1 Швейцарский франк
|1.0596
|1 Израильский шекель
|0.2708
|1 Канадский доллар
|0.7638
|1 Кувейтский динар
|3.4581
|1 Казахстанский тенге
|0.0032
|1 Киргизский сом
|0.0136
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2436
|1 Мексиканское песо
|0.0613
|1 Молдавский лей
|0.0533
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1209
|100 Узбекских сум
|0.0378
|1 Польский злотый
|0.2663
|1 Сингапурский доллар
|0.7462
|1 Саудовский риал
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4628
|1 Турецкая лира
|0.3539
|1 Тайваньский доллар
|0.0320
|1 Таджикский сомони
|0.1583
|1 Новый туркменский манат
|0.3087
|1 Украинская гривна
|0.0443
|100 Японских йен
|0.8610
|1 Новозеландский доллар
|0.7093
|Золото (1 унция)
|1114,0443
|Серебро (1 унция)
|14,5146
|Платина (1 унция)
|894,1740
|Палладий (1 унция)
|585,6210
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook