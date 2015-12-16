​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2015)

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0495 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,74% и составил 1,1477 манатов. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0149 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0495 1 Евро 1.1477 1 Российский рубль 0.0149 1 Австралийский доллар 0.7560 1 Аргентинское песо 0.1074 100 Белорусских рублей 0.0057 1 Бразильский реал 0.2686 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0703 100 Вон Республики Корея 0.0891 1 Чешская крона 0.0425 100 Чилийских песо 0.1477 1 Китайский юань 0.1623 1 Датская крона 0.1538 1 Грузинский лари 0.4395 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0157 1 Английский фунт стерлингов 1.5792 100 Индонезийских рупий 0.0075 100 Иранских риалов 0.0035 1 Шведская крона 0.1235 1 Швейцарский франк 1.0596 1 Израильский шекель 0.2708 1 Канадский доллар 0.7638 1 Кувейтский динар 3.4581 1 Казахстанский тенге 0.0032 1 Киргизский сом 0.0136 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2436 1 Мексиканское песо 0.0613 1 Молдавский лей 0.0533 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1209 100 Узбекских сум 0.0378 1 Польский злотый 0.2663 1 Сингапурский доллар 0.7462 1 Саудовский риал 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4628 1 Турецкая лира 0.3539 1 Тайваньский доллар 0.0320 1 Таджикский сомони 0.1583 1 Новый туркменский манат 0.3087 1 Украинская гривна 0.0443 100 Японских йен 0.8610 1 Новозеландский доллар 0.7093 Золото (1 унция) 1114,0443 Серебро (1 унция) 14,5146 Платина (1 унция) 894,1740 Палладий (1 унция) 585,6210