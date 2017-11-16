Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2017)

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,15% - до 2,0022 маната, курс рубля повысился на 0,36%, до 0,0282 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|2.0022
|1 Российский рубль
|0.0282
|1 Австралийский доллар
|1.2910
|1 Аргентинское песо
|0.0971
|1 Белорусский рубль
|0.8478
|1 Бразильский реал
|0.5128
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1182
|100 Вон Республики Корея
|0.1538
|1 Чешская крона
|0.0781
|100 Чилийских песо
|0.2684
|1 Китайский юань
|0.2561
|1 Датская крона
|0.2690
|1 Грузинский лари
|0.6285
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0260
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2391
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2015
|1 Швейцарский франк
|1.7179
|1 Израильский шекель
|0.4817
|1 Канадский доллар
|1.3315
|1 Кувейтский динар
|5.6251
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4068
|1 Мексиканское песо
|0.0884
|1 Молдавский лей
|0.0968
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2062
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4719
|1 Сингапурский доллар
|1.2526
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4023
|1 Турецкая лира
|0.4378
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1929
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5034
|1 Новозеландский доллар
|1.1658
|Золото (1 унция)
|2170,2118
|Серебро (1 унция)
|28,8629
|Платина (1 унция)
|1584,0423
|Палладий (1 унция)
|1678,1484
Tural İbadlıАвтор новости
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