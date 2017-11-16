Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2017)

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,15% - до 2,0022 маната, курс рубля повысился на 0,36%, до 0,0282 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 2.0022 1 Российский рубль 0.0282 1 Австралийский доллар 1.2910 1 Аргентинское песо 0.0971 1 Белорусский рубль 0.8478 1 Бразильский реал 0.5128 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1182 100 Вон Республики Корея 0.1538 1 Чешская крона 0.0781 100 Чилийских песо 0.2684 1 Китайский юань 0.2561 1 Датская крона 0.2690 1 Грузинский лари 0.6285 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0260 1 Английский фунт стерлингов 2.2391 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2015 1 Швейцарский франк 1.7179 1 Израильский шекель 0.4817 1 Канадский доллар 1.3315 1 Кувейтский динар 5.6251 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4068 1 Мексиканское песо 0.0884 1 Молдавский лей 0.0968 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2062 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4719 1 Сингапурский доллар 1.2526 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4023 1 Турецкая лира 0.4378 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5034 1 Новозеландский доллар 1.1658 Золото (1 унция) 2170,2118 Серебро (1 унция) 28,8629 Платина (1 унция) 1584,0423 Палладий (1 унция) 1678,1484