Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2016)

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,50% и составил 1,7039 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,45% - до 1,8302 маната. Курс рубля вырос на 3,5%, составив 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7039
|1 Евро
|1.8302
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.2862
|1 Аргентинское песо
|0.1100
|1 Белорусский рубль
|0.8716
|1 Бразильский реал
|0.4950
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4640
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1203
|100 Вон Республики Корея
|0.1460
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2536
|1 Китайский юань
|0.2481
|1 Датская крона
|0.2459
|1 Грузинский лари
|0.6864
|1 Гонконгский доллар
|0.2197
|1 Индийская рупия
|0.0252
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1232
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1858
|1 Швейцарский франк
|1.7027
|1 Израильский шекель
|0.4439
|1 Канадский доллар
|1.2686
|1 Кувейтский динар
|5.6022
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1130
|1 Малазийский ринггит
|0.3918
|1 Мексиканское песо
|0.0840
|1 Молдавский лей
|0.0855
|1 Египетский фунт
|0.1103
|1 Норвежская крона
|0.2022
|100 Узбекских сум
|0.0547
|1 Польский злотый
|0.4157
|1 Сингапурский доллар
|1.2045
|1 Саудовский риал
|0.4543
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3234
|1 Турецкая лира
|0.5180
|1 Тайваньский доллар
|0.0537
|1 Таджикский сомони
|0.2163
|1 Новый туркменский манат
|0.4875
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5620
|1 Новозеландский доллар
|1.2085
|Золото (1 унция)
|2090,6001
|Серебро (1 унция)
|29,1367
|Платина (1 унция)
|1589,7387
|Палладий (1 унция)
|1206,3612
Tural İbadlıАвтор новости