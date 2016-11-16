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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2016)

    1 доллар США - 1,7039 маната

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,50% и составил 1,7039 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,45% - до 1,8302 маната. Курс рубля вырос на 3,5%, составив 0,0266 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7039
    1 Евро 1.8302
    1 Российский рубль 0.0266
    1 Австралийский доллар 1.2862
    1 Аргентинское песо 0.1100
    1 Белорусский рубль 0.8716
    1 Бразильский реал 0.4950
    1 Дирхам ОАЭ 0.4640
    1 Южноафриканский рэнд 0.1203
    100 Вон Республики Корея 0.1460
    1 Чешская крона 0.0677
    100 Чилийских песо 0.2536
    1 Китайский юань 0.2481
    1 Датская крона 0.2459
    1 Грузинский лари 0.6864
    1 Гонконгский доллар 0.2197
    1 Индийская рупия 0.0252
    1 Английский фунт стерлингов 2.1232
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1858
    1 Швейцарский франк 1.7027
    1 Израильский шекель 0.4439
    1 Канадский доллар 1.2686
    1 Кувейтский динар 5.6022
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1130
    1 Малазийский ринггит 0.3918
    1 Мексиканское песо 0.0840
    1 Молдавский лей 0.0855
    1 Египетский фунт 0.1103
    1 Норвежская крона 0.2022
    100 Узбекских сум 0.0547
    1 Польский злотый 0.4157
    1 Сингапурский доллар 1.2045
    1 Саудовский риал 0.4543
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3234
    1 Турецкая лира 0.5180
    1 Тайваньский доллар 0.0537
    1 Таджикский сомони 0.2163
    1 Новый туркменский манат 0.4875
    1 Украинская гривна 0.0649
    100 Японских йен 1.5620
    1 Новозеландский доллар 1.2085
    Золото (1 унция) 2090,6001
    Серебро (1 унция) 29,1367
    Платина (1 унция) 1589,7387
    Палладий (1 унция) 1206,3612

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