Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2016)

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,50% и составил 1,7039 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,45% - до 1,8302 маната. Курс рубля вырос на 3,5%, составив 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7039 1 Евро 1.8302 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.2862 1 Аргентинское песо 0.1100 1 Белорусский рубль 0.8716 1 Бразильский реал 0.4950 1 Дирхам ОАЭ 0.4640 1 Южноафриканский рэнд 0.1203 100 Вон Республики Корея 0.1460 1 Чешская крона 0.0677 100 Чилийских песо 0.2536 1 Китайский юань 0.2481 1 Датская крона 0.2459 1 Грузинский лари 0.6864 1 Гонконгский доллар 0.2197 1 Индийская рупия 0.0252 1 Английский фунт стерлингов 2.1232 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1858 1 Швейцарский франк 1.7027 1 Израильский шекель 0.4439 1 Канадский доллар 1.2686 1 Кувейтский динар 5.6022 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1130 1 Малазийский ринггит 0.3918 1 Мексиканское песо 0.0840 1 Молдавский лей 0.0855 1 Египетский фунт 0.1103 1 Норвежская крона 0.2022 100 Узбекских сум 0.0547 1 Польский злотый 0.4157 1 Сингапурский доллар 1.2045 1 Саудовский риал 0.4543 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3234 1 Турецкая лира 0.5180 1 Тайваньский доллар 0.0537 1 Таджикский сомони 0.2163 1 Новый туркменский манат 0.4875 1 Украинская гривна 0.0649 100 Японских йен 1.5620 1 Новозеландский доллар 1.2085 Золото (1 унция) 2090,6001 Серебро (1 унция) 29,1367 Платина (1 унция) 1589,7387 Палладий (1 унция) 1206,3612