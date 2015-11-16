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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2015)

    1 Доллар США - 1.0506 манатов

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0506 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,64% и составил 1,1262 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,63% и составил 0,0157 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0506
    1 Евро 1.1262
    1 Российский рубль 0.0157
    1 Австралийский доллар 0.7473
    1 Аргентинское песо 0.1087
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2730
    1 Дирхам ОАЭ 0.2860
    1 Южноафриканский рэнд 0.0730
    100 Вон Республики Корея 0.0896
    1 Чешская крона 0.0417
    100 Чилийских песо 0.1488
    1 Китайский юань 0.1647
    1 Датская крона 0.1509
    1 Грузинский лари 0.4392
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0159
    1 Английский фунт стерлингов 1.5982
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1206
    1 Швейцарский франк 1.0428
    1 Израильский шекель 0.2699
    1 Канадский доллар 0.7899
    1 Кувейтский динар 3.4582
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2392
    1 Мексиканское песо 0.0628
    1 Молдавский лей 0.0531
    1 Египетский фунт 0.1342
    1 Норвежская крона 0.1206
    100 Узбекских сум 0.0388
    1 Польский злотый 0.2654
    1 Сингапурский доллар 0.7375
    1 Саудовский риал 0.2801
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4541
    1 Турецкая лира 0.3646
    1 Тайваньский доллар 0.0320
    1 Таджикский сомони 0.1587
    1 Новый туркменский манат 0.3002
    1 Украинская гривна 0.0454
    100 Японских йен 0.8578
    1 Новозеландский доллар 0.6860
    Золото (1 унция) 1136,2239
    Серебро (1 унция) 15,0761
    Платина (1 унция) 909,8196
    Палладий (1 унция) 569,4252
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