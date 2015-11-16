​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2015)

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0506 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,64% и составил 1,1262 манатов.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,63% и составил 0,0157 манатов.