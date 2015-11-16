​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2015)

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0506 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,64% и составил 1,1262 манатов.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,63% и составил 0,0157 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0506
|1 Евро
|1.1262
|1 Российский рубль
|0.0157
|1 Австралийский доллар
|0.7473
|1 Аргентинское песо
|0.1087
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2730
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2860
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0730
|100 Вон Республики Корея
|0.0896
|1 Чешская крона
|0.0417
|100 Чилийских песо
|0.1488
|1 Китайский юань
|0.1647
|1 Датская крона
|0.1509
|1 Грузинский лари
|0.4392
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0159
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5982
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1206
|1 Швейцарский франк
|1.0428
|1 Израильский шекель
|0.2699
|1 Канадский доллар
|0.7899
|1 Кувейтский динар
|3.4582
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2392
|1 Мексиканское песо
|0.0628
|1 Молдавский лей
|0.0531
|1 Египетский фунт
|0.1342
|1 Норвежская крона
|0.1206
|100 Узбекских сум
|0.0388
|1 Польский злотый
|0.2654
|1 Сингапурский доллар
|0.7375
|1 Саудовский риал
|0.2801
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4541
|1 Турецкая лира
|0.3646
|1 Тайваньский доллар
|0.0320
|1 Таджикский сомони
|0.1587
|1 Новый туркменский манат
|0.3002
|1 Украинская гривна
|0.0454
|100 Японских йен
|0.8578
|1 Новозеландский доллар
|0.6860
|Золото (1 унция)
|1136,2239
|Серебро (1 унция)
|15,0761
|Платина (1 унция)
|909,8196
|Палладий (1 унция)
|569,4252
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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