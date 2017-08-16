Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2017)

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7008 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29% - до 1,9972 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0284 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7008
|1 Евро
|1.9972
|1 Российский рубль
|0.0284
|1 Австралийский доллар
|1.3328
|1 Аргентинское песо
|0.0996
|1 Белорусский рубль
|0.8742
|1 Бразильский реал
|0.5367
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1278
|100 Вон Республики Корея
|0.1489
|1 Чешская крона
|0.0764
|100 Чилийских песо
|0.2622
|1 Китайский юань
|0.2543
|1 Датская крона
|0.2685
|1 Грузинский лари
|0.7078
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1893
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2106
|1 Швейцарский франк
|1.7483
|1 Израильский шекель
|0.4705
|1 Канадский доллар
|1.3333
|1 Кувейтский динар
|5.6309
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3957
|1 Мексиканское песо
|0.0955
|1 Молдавский лей
|0.0954
|1 Египетский фунт
|0.0958
|1 Норвежская крона
|0.2139
|100 Узбекских сум
|0.0409
|1 Польский злотый
|0.4653
|1 Сингапурский доллар
|1.2435
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3936
|1 Турецкая лира
|0.4808
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4866
|1 Украинская гривна
|0.0665
|100 Японских йен
|1.5368
|1 Новозеландский доллар
|1.2306
|Золото (1 унция)
|2160,5262
|Серебро (1 унция)
|28,3864
|Платина (1 унция)
|1619,1616
|Палладий (1 унция)
|1508,6096
Namiq HüseynovАвтор новости
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