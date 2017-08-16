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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7008 маната

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7008 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29% - до 1,9972 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0284 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7008
    1 Евро 1.9972
    1 Российский рубль 0.0284
    1 Австралийский доллар 1.3328
    1 Аргентинское песо 0.0996
    1 Белорусский рубль 0.8742
    1 Бразильский реал 0.5367
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1278
    100 Вон Республики Корея 0.1489
    1 Чешская крона 0.0764
    100 Чилийских песо 0.2622
    1 Китайский юань 0.2543
    1 Датская крона 0.2685
    1 Грузинский лари 0.7078
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1893
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2106
    1 Швейцарский франк 1.7483
    1 Израильский шекель 0.4705
    1 Канадский доллар 1.3333
    1 Кувейтский динар 5.6309
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3957
    1 Мексиканское песо 0.0955
    1 Молдавский лей 0.0954
    1 Египетский фунт 0.0958
    1 Норвежская крона 0.2139
    100 Узбекских сум 0.0409
    1 Польский злотый 0.4653
    1 Сингапурский доллар 1.2435
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3936
    1 Турецкая лира 0.4808
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4866
    1 Украинская гривна 0.0665
    100 Японских йен 1.5368
    1 Новозеландский доллар 1.2306
    Золото (1 унция) 2160,5262
    Серебро (1 унция) 28,3864
    Платина (1 унция) 1619,1616
    Палладий (1 унция) 1508,6096

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