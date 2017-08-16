Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2017)

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7008 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29% - до 1,9972 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0284 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7008 1 Евро 1.9972 1 Российский рубль 0.0284 1 Австралийский доллар 1.3328 1 Аргентинское песо 0.0996 1 Белорусский рубль 0.8742 1 Бразильский реал 0.5367 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1278 100 Вон Республики Корея 0.1489 1 Чешская крона 0.0764 100 Чилийских песо 0.2622 1 Китайский юань 0.2543 1 Датская крона 0.2685 1 Грузинский лари 0.7078 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1893 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2106 1 Швейцарский франк 1.7483 1 Израильский шекель 0.4705 1 Канадский доллар 1.3333 1 Кувейтский динар 5.6309 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3957 1 Мексиканское песо 0.0955 1 Молдавский лей 0.0954 1 Египетский фунт 0.0958 1 Норвежская крона 0.2139 100 Узбекских сум 0.0409 1 Польский злотый 0.4653 1 Сингапурский доллар 1.2435 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3936 1 Турецкая лира 0.4808 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4866 1 Украинская гривна 0.0665 100 Японских йен 1.5368 1 Новозеландский доллар 1.2306 Золото (1 унция) 2160,5262 Серебро (1 унция) 28,3864 Платина (1 унция) 1619,1616 Палладий (1 унция) 1508,6096