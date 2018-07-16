Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2018)

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Баку. 16июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,29%, до 1,9874 маната, курс рубля понизился на 0,37%, до 0,0272 маната.