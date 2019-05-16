 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,005% - до 1,9057 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9057
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.1756
1 Аргентинское песо 0.0378
1 Белорусский рубль 0.8120
1 Бразильский реал 0.4248
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1193
100 Вон Республики Корея 0.1429
1 Чешская крона 0.0741
100 Чилийских песо 0.2461
1 Китайский юань 0.2471
1 Датская крона 0.2552
1 Грузинский лари 0.6200
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0242
1 Британский фунт стерлингов 2.1846
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1770
1 Швейцарский франк 1.6861
1 Израильский шекель 0.4759
1 Канадский доллар 1.2652
1 Кувейтский динар 5.5871
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4090
1 Мексиканское песо 0.0891
1 Молдавский лей 0.0949
1 Египетский фунт 0.0995
1 Норвежская крона 0.1951
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4432
1 Сингапурский доллар 1.2422
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3500
1 Турецкая лира 0.2821
1 Тайваньский доллар 0.0546
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0645
100 Японских йен 1.5530
1 Новозеландский доллар 1.1139
Золото (1 унция) 2204.0840
Серебро (1 унция) 25.1434
Платина (1 унция) 1439.5090
Палладий (1 унция) 2272.3645
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi