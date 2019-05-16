​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,005% - до 1,9057 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0263 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9057
|1 Российский рубль
|0.0263
|1 Австралийский доллар
|1.1756
|1 Аргентинское песо
|0.0378
|1 Белорусский рубль
|0.8120
|1 Бразильский реал
|0.4248
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1193
|100 Вон Республики Корея
|0.1429
|1 Чешская крона
|0.0741
|100 Чилийских песо
|0.2461
|1 Китайский юань
|0.2471
|1 Датская крона
|0.2552
|1 Грузинский лари
|0.6200
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0242
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1846
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1770
|1 Швейцарский франк
|1.6861
|1 Израильский шекель
|0.4759
|1 Канадский доллар
|1.2652
|1 Кувейтский динар
|5.5871
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4090
|1 Мексиканское песо
|0.0891
|1 Молдавский лей
|0.0949
|1 Египетский фунт
|0.0995
|1 Норвежская крона
|0.1951
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4432
|1 Сингапурский доллар
|1.2422
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3500
|1 Турецкая лира
|0.2821
|1 Тайваньский доллар
|0.0546
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5530
|1 Новозеландский доллар
|1.1139
|Золото (1 унция)
|2204.0840
|Серебро (1 унция)
|25.1434
|Платина (1 унция)
|1439.5090
|Палладий (1 унция)
|2272.3645
Günel AbbasovaАвтор новости