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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2016)

    1 доллар США - 1,5063 манат

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара США по отношению к манату подешевел на 0,20% и составил 1,5063 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,74% и составил 1,7036 манатов. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,86% и составил 0,0230 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5063
    1 Евро 1.7036
    1 Российский рубль 0.0230
    1 Австралийский доллар 1.0969
    1 Аргентинское песо 0.1064
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4262
    1 Дирхам ОАЭ 0.4101
    1 Южноафриканский рэнд 0.0979
    100 Вон Республики Корея 0.1278
    1 Чешская крона 0.0630
    100 Чилийских песо 0.2184
    1 Китайский юань 0.2308
    1 Датская крона 0.2290
    1 Грузинский лари 0.6824
    1 Гонконгский доллар 0.1941
    1 Индийская рупия 0.0225
    1 Английский фунт стерлингов 2.1636
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1826
    1 Швейцарский франк 1.5429
    1 Израильский шекель 0.3978
    1 Канадский доллар 1.1650
    1 Кувейтский динар 4.9952
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0219
    100 Ливанских фунтов 0.0999
    1 Малазийский ринггит 0.3732
    1 Мексиканское песо 0.0829
    1 Молдавский лей 0.0763
    1 Египетский фунт 0.1696
    1 Норвежская крона 0.1838
    100 Узбекских сум 0.0521
    1 Польский злотый 0.3887
    1 Сингапурский доллар 1.0987
    1 Саудовский риал 0.4017
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1253
    1 Турецкая лира 0.5078
    1 Тайваньский доллар 0.0462
    1 Таджикский сомони 0.1914
    1 Новый туркменский манат 0.4460
    1 Украинская гривна 0.0591
    100 Японских йен 1.3850
    1 Новозеландский доллар 1.0202
    Золото (1 унция) 1906,8252
    Серебро (1 унция) 26,0138
    Платина (1 унция) 1569,5646
    Палладий (1 унция) 891,7296
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