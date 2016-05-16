Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2016)

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара США по отношению к манату подешевел на 0,20% и составил 1,5063 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,74% и составил 1,7036 манатов. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,86% и составил 0,0230 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5063
|1 Евро
|1.7036
|1 Российский рубль
|0.0230
|1 Австралийский доллар
|1.0969
|1 Аргентинское песо
|0.1064
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4262
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4101
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0979
|100 Вон Республики Корея
|0.1278
|1 Чешская крона
|0.0630
|100 Чилийских песо
|0.2184
|1 Китайский юань
|0.2308
|1 Датская крона
|0.2290
|1 Грузинский лари
|0.6824
|1 Гонконгский доллар
|0.1941
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1636
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1826
|1 Швейцарский франк
|1.5429
|1 Израильский шекель
|0.3978
|1 Канадский доллар
|1.1650
|1 Кувейтский динар
|4.9952
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0219
|100 Ливанских фунтов
|0.0999
|1 Малазийский ринггит
|0.3732
|1 Мексиканское песо
|0.0829
|1 Молдавский лей
|0.0763
|1 Египетский фунт
|0.1696
|1 Норвежская крона
|0.1838
|100 Узбекских сум
|0.0521
|1 Польский злотый
|0.3887
|1 Сингапурский доллар
|1.0987
|1 Саудовский риал
|0.4017
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1253
|1 Турецкая лира
|0.5078
|1 Тайваньский доллар
|0.0462
|1 Таджикский сомони
|0.1914
|1 Новый туркменский манат
|0.4460
|1 Украинская гривна
|0.0591
|100 Японских йен
|1.3850
|1 Новозеландский доллар
|1.0202
|Золото (1 унция)
|1906,8252
|Серебро (1 унция)
|26,0138
|Платина (1 унция)
|1569,5646
|Палладий (1 унция)
|891,7296
Tural İbadlıАвтор новости
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