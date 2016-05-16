Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2016)

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара США по отношению к манату подешевел на 0,20% и составил 1,5063 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,74% и составил 1,7036 манатов. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,86% и составил 0,0230 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5063 1 Евро 1.7036 1 Российский рубль 0.0230 1 Австралийский доллар 1.0969 1 Аргентинское песо 0.1064 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4262 1 Дирхам ОАЭ 0.4101 1 Южноафриканский рэнд 0.0979 100 Вон Республики Корея 0.1278 1 Чешская крона 0.0630 100 Чилийских песо 0.2184 1 Китайский юань 0.2308 1 Датская крона 0.2290 1 Грузинский лари 0.6824 1 Гонконгский доллар 0.1941 1 Индийская рупия 0.0225 1 Английский фунт стерлингов 2.1636 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1826 1 Швейцарский франк 1.5429 1 Израильский шекель 0.3978 1 Канадский доллар 1.1650 1 Кувейтский динар 4.9952 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0219 100 Ливанских фунтов 0.0999 1 Малазийский ринггит 0.3732 1 Мексиканское песо 0.0829 1 Молдавский лей 0.0763 1 Египетский фунт 0.1696 1 Норвежская крона 0.1838 100 Узбекских сум 0.0521 1 Польский злотый 0.3887 1 Сингапурский доллар 1.0987 1 Саудовский риал 0.4017 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1253 1 Турецкая лира 0.5078 1 Тайваньский доллар 0.0462 1 Таджикский сомони 0.1914 1 Новый туркменский манат 0.4460 1 Украинская гривна 0.0591 100 Японских йен 1.3850 1 Новозеландский доллар 1.0202 Золото (1 унция) 1906,8252 Серебро (1 унция) 26,0138 Платина (1 унция) 1569,5646 Палладий (1 унция) 891,7296