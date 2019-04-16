Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,9219 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9219
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.2153
|1 Аргентинское песо
|0.0408
|1 Белорусский рубль
|0.8087
|1 Бразильский реал
|0.4391
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1209
|100 Вон Республики Корея
|0.1496
|1 Чешская крона
|0.0750
|100 Чилийских песо
|0.2563
|1 Китайский юань
|0.2534
|1 Датская крона
|0.2576
|1 Грузинский лари
|0.6323
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2254
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1834
|1 Швейцарский франк
|1.6936
|1 Израильский шекель
|0.4774
|1 Канадский доллар
|1.2707
|1 Кувейтский динар
|5.5923
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4131
|1 Мексиканское песо
|0.0900
|1 Молдавский лей
|0.0958
|1 Египетский фунт
|0.0982
|1 Норвежская крона
|0.2001
|100 Узбекских сум
|0.0203
|1 Польский злотый
|0.4496
|1 Сингапурский доллар
|1.2563
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3639
|1 Турецкая лира
|0.2927
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0638
|100 Японских йен
|1.5184
|1 Новозеландский доллар
|1.1492
|Золото (1 унция)
|2184.3130
|Серебро (1 унция)
|25.4289
|Платина (1 унция)
|1506.6080
|Палладий (1 унция)
|2324.4695
Economic DepartmentАвтор новости