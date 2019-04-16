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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,9219 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9219
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.2153
1 Аргентинское песо 0.0408
1 Белорусский рубль 0.8087
1 Бразильский реал 0.4391
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1209
100 Вон Республики Корея 0.1496
1 Чешская крона 0.0750
100 Чилийских песо 0.2563
1 Китайский юань 0.2534
1 Датская крона 0.2576
1 Грузинский лари 0.6323
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.2254
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1834
1 Швейцарский франк 1.6936
1 Израильский шекель 0.4774
1 Канадский доллар 1.2707
1 Кувейтский динар 5.5923
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1128
1 Малазийский ринггит 0.4131
1 Мексиканское песо 0.0900
1 Молдавский лей 0.0958
1 Египетский фунт 0.0982
1 Норвежская крона 0.2001
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4496
1 Сингапурский доллар 1.2563
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3639
1 Турецкая лира 0.2927
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0638
100 Японских йен 1.5184
1 Новозеландский доллар 1.1492
Золото (1 унция) 2184.3130
Серебро (1 унция) 25.4289
Платина (1 унция) 1506.6080
Палладий (1 унция) 2324.4695
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