Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2017)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7282 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 1,03% - до 1,8532 маната. Курс рубля повысился на 1,03% - до 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7282 1 Евро 1.8532 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3268 1 Аргентинское песо 0.1111 1 Белорусский рубль 0.9020 1 Бразильский реал 0.5569 1 Дирхам ОАЭ 0.4706 1 Южноафриканский рэнд 0.1345 100 Вон Республики Корея 0.1526 1 Чешская крона 0.0686 100 Чилийских песо 0.2593 1 Китайский юань 0.2507 1 Датская крона 0.2493 1 Грузинский лари 0.6920 1 Гонконгский доллар 0.2226 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1199 100 Индонезийских рупий 0.0130 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1947 1 Швейцарский франк 1.7281 1 Израильский шекель 0.4764 1 Канадский доллар 1.2984 1 Кувейтский динар 5.6551 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1146 1 Малазийский ринггит 0.3895 1 Мексиканское песо 0.0899 1 Молдавский лей 0.0878 1 Египетский фунт 0.0955 1 Норвежская крона 0.2032 100 Узбекских сум 0.0494 1 Польский злотый 0.4299 1 Сингапурский доллар 1.2301 1 Саудовский риал 0.4608 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3324 1 Турецкая лира 0.4701 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.2129 1 Новый туркменский манат 0.4945 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5238 1 Новозеландский доллар 1.2077 Золото (1 унция) 2071,7662 Серебро (1 унция) 30,0534 Платина (1 унция) 1612,4106 Палладий (1 унция) 1285,7808