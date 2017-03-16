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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2017)

    1 Доллар США - 1,7282 маната

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7282 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 1,03% - до 1,8532 маната. Курс рубля повысился на 1,03% - до 0,0295 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7282
    1 Евро 1.8532
    1 Российский рубль 0.0295
    1 Австралийский доллар 1.3268
    1 Аргентинское песо 0.1111
    1 Белорусский рубль 0.9020
    1 Бразильский реал 0.5569
    1 Дирхам ОАЭ 0.4706
    1 Южноафриканский рэнд 0.1345
    100 Вон Республики Корея 0.1526
    1 Чешская крона 0.0686
    100 Чилийских песо 0.2593
    1 Китайский юань 0.2507
    1 Датская крона 0.2493
    1 Грузинский лари 0.6920
    1 Гонконгский доллар 0.2226
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1199
    100 Индонезийских рупий 0.0130
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1947
    1 Швейцарский франк 1.7281
    1 Израильский шекель 0.4764
    1 Канадский доллар 1.2984
    1 Кувейтский динар 5.6551
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1146
    1 Малазийский ринггит 0.3895
    1 Мексиканское песо 0.0899
    1 Молдавский лей 0.0878
    1 Египетский фунт 0.0955
    1 Норвежская крона 0.2032
    100 Узбекских сум 0.0494
    1 Польский злотый 0.4299
    1 Сингапурский доллар 1.2301
    1 Саудовский риал 0.4608
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3324
    1 Турецкая лира 0.4701
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.2129
    1 Новый туркменский манат 0.4945
    1 Украинская гривна 0.0643
    100 Японских йен 1.5238
    1 Новозеландский доллар 1.2077
    Золото (1 унция) 2071,7662
    Серебро (1 унция) 30,0534
    Платина (1 унция) 1612,4106
    Палладий (1 унция) 1285,7808
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