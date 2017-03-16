Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2017)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7282 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 1,03% - до 1,8532 маната. Курс рубля повысился на 1,03% - до 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7282
|1 Евро
|1.8532
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3268
|1 Аргентинское песо
|0.1111
|1 Белорусский рубль
|0.9020
|1 Бразильский реал
|0.5569
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4706
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1345
|100 Вон Республики Корея
|0.1526
|1 Чешская крона
|0.0686
|100 Чилийских песо
|0.2593
|1 Китайский юань
|0.2507
|1 Датская крона
|0.2493
|1 Грузинский лари
|0.6920
|1 Гонконгский доллар
|0.2226
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1199
|100 Индонезийских рупий
|0.0130
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1947
|1 Швейцарский франк
|1.7281
|1 Израильский шекель
|0.4764
|1 Канадский доллар
|1.2984
|1 Кувейтский динар
|5.6551
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1146
|1 Малазийский ринггит
|0.3895
|1 Мексиканское песо
|0.0899
|1 Молдавский лей
|0.0878
|1 Египетский фунт
|0.0955
|1 Норвежская крона
|0.2032
|100 Узбекских сум
|0.0494
|1 Польский злотый
|0.4299
|1 Сингапурский доллар
|1.2301
|1 Саудовский риал
|0.4608
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3324
|1 Турецкая лира
|0.4701
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.2129
|1 Новый туркменский манат
|0.4945
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5238
|1 Новозеландский доллар
|1.2077
|Золото (1 унция)
|2071,7662
|Серебро (1 унция)
|30,0534
|Платина (1 унция)
|1612,4106
|Палладий (1 унция)
|1285,7808
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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