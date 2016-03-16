​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2016)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,83% и составил 1,6186 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,89% и составил 1,7966 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 2,15% и составил 0,0228 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6186
|1 Евро
|1.7966
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.2063
|1 Аргентинское песо
|0.1115
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4297
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4407
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1014
|100 Вон Республики Корея
|0.1356
|1 Чешская крона
|0.0664
|100 Чилийских песо
|0.2354
|1 Китайский юань
|0.2482
|1 Датская крона
|0.2409
|1 Грузинский лари
|0.6992
|1 Гонконгский доллар
|0.2086
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2881
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0054
|1 Шведская крона
|0.1943
|1 Швейцарский франк
|1.6387
|1 Израильский шекель
|0.4157
|1 Канадский доллар
|1.2109
|1 Кувейтский динар
|5.3752
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0222
|100 Ливанских фунтов
|0.1073
|1 Малазийский ринггит
|0.3912
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.0821
|1 Египетский фунт
|0.1809
|1 Норвежская крона
|0.1891
|100 Узбекских сум
|0.0567
|1 Польский злотый
|0.4189
|1 Сингапурский доллар
|1.1720
|1 Саудовский риал
|0.4316
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2491
|1 Турецкая лира
|0.5583
|1 Тайваньский доллар
|0.0493
|1 Таджикский сомони
|0.2055
|1 Новый туркменский манат
|0.4768
|1 Украинская гривна
|0.0601
|100 Японских йен
|1.4265
|1 Новозеландский доллар
|1.0686
|Золото (1 унция)
|1994,1152
|Серебро (1 унция)
|24,7354
|Платина (1 унция)
|1547,3816
|Палладий (1 унция)
|916,1276
Günel AbbasovaАвтор новости
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