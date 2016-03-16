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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2016)

    1 доллар США - 1,6186 маната

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,83% и составил 1,6186 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,89% и составил 1,7966 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 2,15% и составил 0,0228 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6186
    1 Евро 1.7966
    1 Российский рубль 0.0228
    1 Австралийский доллар 1.2063
    1 Аргентинское песо 0.1115
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4297
    1 Дирхам ОАЭ 0.4407
    1 Южноафриканский рэнд 0.1014
    100 Вон Республики Корея 0.1356
    1 Чешская крона 0.0664
    100 Чилийских песо 0.2354
    1 Китайский юань 0.2482
    1 Датская крона 0.2409
    1 Грузинский лари 0.6992
    1 Гонконгский доллар 0.2086
    1 Индийская рупия 0.0240
    1 Английский фунт стерлингов 2.2881
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0054
    1 Шведская крона 0.1943
    1 Швейцарский франк 1.6387
    1 Израильский шекель 0.4157
    1 Канадский доллар 1.2109
    1 Кувейтский динар 5.3752
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0222
    100 Ливанских фунтов 0.1073
    1 Малазийский ринггит 0.3912
    1 Мексиканское песо 0.0905
    1 Молдавский лей 0.0821
    1 Египетский фунт 0.1809
    1 Норвежская крона 0.1891
    100 Узбекских сум 0.0567
    1 Польский злотый 0.4189
    1 Сингапурский доллар 1.1720
    1 Саудовский риал 0.4316
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2491
    1 Турецкая лира 0.5583
    1 Тайваньский доллар 0.0493
    1 Таджикский сомони 0.2055
    1 Новый туркменский манат 0.4768
    1 Украинская гривна 0.0601
    100 Японских йен 1.4265
    1 Новозеландский доллар 1.0686
    Золото (1 унция) 1994,1152
    Серебро (1 унция) 24,7354
    Платина (1 унция) 1547,3816
    Палладий (1 унция) 916,1276

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