​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2016)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,83% и составил 1,6186 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,89% и составил 1,7966 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 2,15% и составил 0,0228 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6186 1 Евро 1.7966 1 Российский рубль 0.0228 1 Австралийский доллар 1.2063 1 Аргентинское песо 0.1115 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4297 1 Дирхам ОАЭ 0.4407 1 Южноафриканский рэнд 0.1014 100 Вон Республики Корея 0.1356 1 Чешская крона 0.0664 100 Чилийских песо 0.2354 1 Китайский юань 0.2482 1 Датская крона 0.2409 1 Грузинский лари 0.6992 1 Гонконгский доллар 0.2086 1 Индийская рупия 0.0240 1 Английский фунт стерлингов 2.2881 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0054 1 Шведская крона 0.1943 1 Швейцарский франк 1.6387 1 Израильский шекель 0.4157 1 Канадский доллар 1.2109 1 Кувейтский динар 5.3752 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0222 100 Ливанских фунтов 0.1073 1 Малазийский ринггит 0.3912 1 Мексиканское песо 0.0905 1 Молдавский лей 0.0821 1 Египетский фунт 0.1809 1 Норвежская крона 0.1891 100 Узбекских сум 0.0567 1 Польский злотый 0.4189 1 Сингапурский доллар 1.1720 1 Саудовский риал 0.4316 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2491 1 Турецкая лира 0.5583 1 Тайваньский доллар 0.0493 1 Таджикский сомони 0.2055 1 Новый туркменский манат 0.4768 1 Украинская гривна 0.0601 100 Японских йен 1.4265 1 Новозеландский доллар 1.0686 Золото (1 унция) 1994,1152 Серебро (1 унция) 24,7354 Платина (1 унция) 1547,3816 Палладий (1 унция) 916,1276