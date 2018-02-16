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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2018)

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,74%, до 2,1335 маната, курс рубля – на 0,67%, до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.1335
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.3544
    1 Аргентинское песо 0.0865
    1 Белорусский рубль 0.8615
    1 Бразильский реал 0.5261
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1470
    100 Вон Республики Корея 0.1600
    1 Чешская крона 0.0842
    100 Чилийских песо 0.2866
    1 Китайский юань 0.2681
    1 Датская крона 0.2864
    1 Грузинский лари 0.6904
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.4037
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2150
    1 Швейцарский франк 1.8490
    1 Израильский шекель 0.4806
    1 Канадский доллар 1.3643
    1 Кувейтский динар 5.6833
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4366
    1 Мексиканское песо 0.0919
    1 Молдавский лей 0.1019
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2196
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5132
    1 Сингапурский доллар 1.3011
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4797
    1 Турецкая лира 0.4521
    1 Тайваньский доллар 0.0587
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0635
    100 Японских йен 1.6085
    1 Новозеландский доллар 1.2622
    Золото (1 унция) 2310,4274
    Серебро (1 унция) 28.7542
    Платина (1 унция) 1713,3948
    Палладий (1 унция) 1738,3523
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