Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2018)

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,74%, до 2,1335 маната, курс рубля – на 0,67%, до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.1335
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.3544
|1 Аргентинское песо
|0.0865
|1 Белорусский рубль
|0.8615
|1 Бразильский реал
|0.5261
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1470
|100 Вон Республики Корея
|0.1600
|1 Чешская крона
|0.0842
|100 Чилийских песо
|0.2866
|1 Китайский юань
|0.2681
|1 Датская крона
|0.2864
|1 Грузинский лари
|0.6904
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4037
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2150
|1 Швейцарский франк
|1.8490
|1 Израильский шекель
|0.4806
|1 Канадский доллар
|1.3643
|1 Кувейтский динар
|5.6833
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4366
|1 Мексиканское песо
|0.0919
|1 Молдавский лей
|0.1019
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2196
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5132
|1 Сингапурский доллар
|1.3011
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4797
|1 Турецкая лира
|0.4521
|1 Тайваньский доллар
|0.0587
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.6085
|1 Новозеландский доллар
|1.2622
|Золото (1 унция)
|2310,4274
|Серебро (1 унция)
|28.7542
|Платина (1 унция)
|1713,3948
|Палладий (1 унция)
|1738,3523
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook