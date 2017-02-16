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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2017)

    1 доллар США - 1,7296 маната

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7296 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,36% - до 1,8359 маната. Курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7296
    1 Евро 1.8359
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.3340
    1 Аргентинское песо 0.1126
    1 Белорусский рубль 0.9244
    1 Бразильский реал 0.5657
    1 Дирхам ОАЭ 0.4709
    1 Южноафриканский рэнд 0.1336
    100 Вон Республики Корея 0.1515
    1 Чешская крона 0.0679
    100 Чилийских песо 0.2707
    1 Китайский юань 0.2521
    1 Датская крона 0.2470
    1 Грузинский лари 0.6570
    1 Гонконгский доллар 0.2229
    1 Индийская рупия 0.0258
    1 Английский фунт стерлингов 2.1558
    100 Индонезийских рупий 0.0130
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1943
    1 Швейцарский франк 1.7232
    1 Израильский шекель 0.4631
    1 Канадский доллар 1.3242
    1 Кувейтский динар 5.6643
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1146
    1 Малазийский ринггит 0.3881
    1 Мексиканское песо 0.0852
    1 Молдавский лей 0.0865
    1 Египетский фунт 0.1048
    1 Норвежская крона 0.2077
    100 Узбекских сум 0.0523
    1 Польский злотый 0.4251
    1 Сингапурский доллар 1.2188
    1 Саудовский риал 0.4612
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3348
    1 Турецкая лира 0.4726
    1 Тайваньский доллар 0.0561
    1 Таджикский сомони 0.2181
    1 Новый туркменский манат 0.4949
    1 Украинская гривна 0.0635
    100 Японских йен 1.5189
    1 Новозеландский доллар 1.2496
    Золото (1 унция) 2117,7222
    Серебро (1 унция) 31,1242
    Платина (1 унция) 1715,7632
    Палладий (1 унция) 1354,2768
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