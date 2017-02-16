Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2017)

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7296 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,36% - до 1,8359 маната. Курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7296 1 Евро 1.8359 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.3340 1 Аргентинское песо 0.1126 1 Белорусский рубль 0.9244 1 Бразильский реал 0.5657 1 Дирхам ОАЭ 0.4709 1 Южноафриканский рэнд 0.1336 100 Вон Республики Корея 0.1515 1 Чешская крона 0.0679 100 Чилийских песо 0.2707 1 Китайский юань 0.2521 1 Датская крона 0.2470 1 Грузинский лари 0.6570 1 Гонконгский доллар 0.2229 1 Индийская рупия 0.0258 1 Английский фунт стерлингов 2.1558 100 Индонезийских рупий 0.0130 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1943 1 Швейцарский франк 1.7232 1 Израильский шекель 0.4631 1 Канадский доллар 1.3242 1 Кувейтский динар 5.6643 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1146 1 Малазийский ринггит 0.3881 1 Мексиканское песо 0.0852 1 Молдавский лей 0.0865 1 Египетский фунт 0.1048 1 Норвежская крона 0.2077 100 Узбекских сум 0.0523 1 Польский злотый 0.4251 1 Сингапурский доллар 1.2188 1 Саудовский риал 0.4612 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3348 1 Турецкая лира 0.4726 1 Тайваньский доллар 0.0561 1 Таджикский сомони 0.2181 1 Новый туркменский манат 0.4949 1 Украинская гривна 0.0635 100 Японских йен 1.5189 1 Новозеландский доллар 1.2496 Золото (1 унция) 2117,7222 Серебро (1 унция) 31,1242 Платина (1 унция) 1715,7632 Палладий (1 унция) 1354,2768