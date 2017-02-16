Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2017)

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7296 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,36% - до 1,8359 маната. Курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7296
|1 Евро
|1.8359
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.3340
|1 Аргентинское песо
|0.1126
|1 Белорусский рубль
|0.9244
|1 Бразильский реал
|0.5657
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4709
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1336
|100 Вон Республики Корея
|0.1515
|1 Чешская крона
|0.0679
|100 Чилийских песо
|0.2707
|1 Китайский юань
|0.2521
|1 Датская крона
|0.2470
|1 Грузинский лари
|0.6570
|1 Гонконгский доллар
|0.2229
|1 Индийская рупия
|0.0258
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1558
|100 Индонезийских рупий
|0.0130
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1943
|1 Швейцарский франк
|1.7232
|1 Израильский шекель
|0.4631
|1 Канадский доллар
|1.3242
|1 Кувейтский динар
|5.6643
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1146
|1 Малазийский ринггит
|0.3881
|1 Мексиканское песо
|0.0852
|1 Молдавский лей
|0.0865
|1 Египетский фунт
|0.1048
|1 Норвежская крона
|0.2077
|100 Узбекских сум
|0.0523
|1 Польский злотый
|0.4251
|1 Сингапурский доллар
|1.2188
|1 Саудовский риал
|0.4612
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3348
|1 Турецкая лира
|0.4726
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.2181
|1 Новый туркменский манат
|0.4949
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.5189
|1 Новозеландский доллар
|1.2496
|Золото (1 унция)
|2117,7222
|Серебро (1 унция)
|31,1242
|Платина (1 унция)
|1715,7632
|Палладий (1 унция)
|1354,2768
Tural İbadlıАвтор новости
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