Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2019)

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,6% - до 1,9398 маната, курс рубля к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0254 маната.