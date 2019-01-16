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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2019)

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,6% - до 1,9398 маната, курс рубля к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0254 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9398
    1 Российский рубль 0.0254
    1 Австралийский доллар 1.2232
    1 Аргентинское песо 0.0458
    1 Белорусский рубль 0.7878
    1 Бразильский реал 0.4569
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1236
    100 Вон Республики Корея 0.1517
    1 Чешская крона 0.0759
    100 Чилийских песо 0.2520
    1 Китайский юань 0.2511
    1 Датская крона 0.2599
    1 Грузинский лари 0.6373
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0239
    1 Английский фунт стерлингов 2.1857
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1895
    1 Швейцарский франк 1.7208
    1 Израильский шекель 0.4622
    1 Канадский доллар 1.2813
    1 Кувейтский динар 5.6107
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0243
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.4133
    1 Мексиканское песо 0.0895
    1 Молдавский лей 0.0991
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.1991
    100 Узбекских сум 0.0201
    1 Польский злотый 0.4520
    1 Сингапурский доллар 1.2548
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3720
    1 Турецкая лира 0.3119
    1 Тайваньский доллар 0.0551
    1 Таджикский сомони 0.1801
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0606
    100 Японских йен 1.5672
    1 Новозеландский доллар 1.1583
    Золото (1 унция) 2192.6005
    Серебро (1 унция) 26.4819
    Платина (1 унция) 1359.4475
    Палладий (1 унция) 2257.4640
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