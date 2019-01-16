Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2019)

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,6% - до 1,9398 маната, курс рубля к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0254 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9398
|1 Российский рубль
|0.0254
|1 Австралийский доллар
|1.2232
|1 Аргентинское песо
|0.0458
|1 Белорусский рубль
|0.7878
|1 Бразильский реал
|0.4569
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1236
|100 Вон Республики Корея
|0.1517
|1 Чешская крона
|0.0759
|100 Чилийских песо
|0.2520
|1 Китайский юань
|0.2511
|1 Датская крона
|0.2599
|1 Грузинский лари
|0.6373
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1857
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1895
|1 Швейцарский франк
|1.7208
|1 Израильский шекель
|0.4622
|1 Канадский доллар
|1.2813
|1 Кувейтский динар
|5.6107
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4133
|1 Мексиканское песо
|0.0895
|1 Молдавский лей
|0.0991
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.1991
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4520
|1 Сингапурский доллар
|1.2548
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3720
|1 Турецкая лира
|0.3119
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0606
|100 Японских йен
|1.5672
|1 Новозеландский доллар
|1.1583
|Золото (1 унция)
|2192.6005
|Серебро (1 унция)
|26.4819
|Платина (1 унция)
|1359.4475
|Палладий (1 унция)
|2257.4640
Tural İbadlıАвтор новости